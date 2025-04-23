《院長爸爸》重演八仙塵爆 高慧君燙傷急救不當留疤

高伊玲（左起）、高慧君與范宸菲拍攝《院長爸爸》，藉戲向醫護人員致謝。

（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《院長爸爸》聚焦2015年八仙塵爆事件，醫護人員面對大量傷患，如何救治病痛、撫平心理創傷並陪伴家屬。范宸菲、高伊玲、高慧君昨出席媒體茶敘，透露拍攝時竟有塵爆傷患現身當臨演，她們誤以為是特殊妝效，得知真相後頻頻致歉。

該劇找來戴立忍演出院長重角，二度合作的高慧君讚他演技深沉，「影帝就是影帝！」高伊玲透露一到片場就問戴立忍「你記得我嗎？」原來她18歲拍人生首支廣告，便是戴立忍的代言收官之作；范宸菲則表示敬仰已久，但彼此拍攝期間互動不多，高慧君緩頰戴立忍只是習慣獨處，其實很溫暖。

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高伊玲感嘆拍攝北慈醫院場景時，滿場纏著繃帶的臨演讓她宛如身歷其境，也藉戲向醫護人員致謝，甚至興起學習急救念頭。高慧君提到十多年前拍戲曾遭米粉湯燙傷手臂，當下簡單沖水繼續拍攝，後來戲服一開才發現傷口長滿水泡，送醫卻遭庸醫直接剪破皮膚，傷口反覆處理三個月才痊癒，她自嘲：「醫美去疤可以找我代言！」此外，高慧君多年來受甲狀腺亢進所苦，目前病況穩定，但仍有左眼突出問題，醫生建議手術或中醫針灸，她坦言：「我心理還要克服。」

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