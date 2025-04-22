晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹子賢與江坤宇同隊7年 《會計師2》首映邀兄弟互挺

中職「中信兄弟」江坤宇（左）、詹子賢出席《會計師2》「兄弟挺兄弟」活動，展現兄弟情。（記者潘少棠攝）中職「中信兄弟」江坤宇（左）、詹子賢出席《會計師2》「兄弟挺兄弟」活動，展現兄弟情。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《會計師2》由班艾佛列克、強柏恩瑟組成最強兄弟檔，聯手向犯罪集團算帳，昨在台舉行首映會，邀請中職「中信兄弟」的詹子賢、江坤宇出席，兩人同隊7年情如兄弟，江坤宇感謝詹子賢接送上下班，詹子賢則稱江坤宇是他最喜歡的球員，還會偷偷在他身上「種草莓」，讓另一半都吃醋了。

此次出席電影活動，江坤宇表示，自己很喜歡班艾佛列克飾演的蝙蝠俠，擅於守備的部分與身為游擊手的他很像。被問到有無進軍演藝圈的計畫？江坤宇稱小時候有幻想過自己是電影明星，但現實考量上有點難，笑說：「因為沒有長那麼帥。」詹子賢也求饒表示：「光背台詞，就燒破我頭腦。」

詹子賢認為，他與江坤宇的關係雖然沒有像片中一樣擋刀、擋劍，但彼此互相陪伴，就算沒有家人在身邊也會感到溫暖。江坤宇說，他剛進職棒時懵懵懂懂，詹子賢就像大哥哥一樣照顧他，兩人宿舍住隔壁間，詹子賢弄消夜還會敲他的牆壁一起分享，大讚詹子賢很會做料理，吃過他煎的牛排很美味。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中