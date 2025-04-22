詹子賢與江坤宇同隊7年 《會計師2》首映邀兄弟互挺

中職「中信兄弟」江坤宇（左）、詹子賢出席《會計師2》「兄弟挺兄弟」活動，展現兄弟情。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《會計師2》由班艾佛列克、強柏恩瑟組成最強兄弟檔，聯手向犯罪集團算帳，昨在台舉行首映會，邀請中職「中信兄弟」的詹子賢、江坤宇出席，兩人同隊7年情如兄弟，江坤宇感謝詹子賢接送上下班，詹子賢則稱江坤宇是他最喜歡的球員，還會偷偷在他身上「種草莓」，讓另一半都吃醋了。

此次出席電影活動，江坤宇表示，自己很喜歡班艾佛列克飾演的蝙蝠俠，擅於守備的部分與身為游擊手的他很像。被問到有無進軍演藝圈的計畫？江坤宇稱小時候有幻想過自己是電影明星，但現實考量上有點難，笑說：「因為沒有長那麼帥。」詹子賢也求饒表示：「光背台詞，就燒破我頭腦。」

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詹子賢認為，他與江坤宇的關係雖然沒有像片中一樣擋刀、擋劍，但彼此互相陪伴，就算沒有家人在身邊也會感到溫暖。江坤宇說，他剛進職棒時懵懵懂懂，詹子賢就像大哥哥一樣照顧他，兩人宿舍住隔壁間，詹子賢弄消夜還會敲他的牆壁一起分享，大讚詹子賢很會做料理，吃過他煎的牛排很美味。

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