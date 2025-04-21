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尹汝貞首曝兒子同志身分 開明打趣現在更喜歡女婿

尹汝貞近日受訪談及長子是同志。（翻攝自X）尹汝貞近日受訪談及長子是同志。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕77歲韓國影后尹汝貞在新片《囍宴》有個同志孫子，片中故事和台詞貼近她的真實經歷；尹汝貞最近接受外媒訪問，首度提到大兒子是同性戀，早在25年前就坦承出櫃，報導一出，立刻吸引韓國網友熱議。

由於韓國社會風氣保守，鮮少有人公開談論同志議題，尹汝貞說：「兒子是同性戀這事在韓國都是秘密，現在公開了，不知道他們是否會拿東西丟我。」還說當紐約同性婚姻合法化後，她親自出席兒子的婚禮，更打趣說：「比起兒子，我現在更喜歡女婿。」

尹汝貞不只對兒子性向大方支持，她提到，在《囍宴》裡對孫子說出「不管你是誰，你永遠都是我的孫子」是出自和兒子對話的真實經驗，她和導演討論後，決定加入片中，希望對大家有幫助，多數韓國網友聽聞後，大讚她思想開明。

《囍宴》改編自李安1993年經典作品《喜宴》，新版觸及酷兒身分與文化認同的衝突，劇情圍繞一對同性情侶為解決現實困境，突發奇想計畫假結婚，進而引發一連串有趣插曲。《囍宴》5月9日在台上映。

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