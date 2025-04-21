《苦盡柑來》兩代愛純＆寬植PK催淚演技- 朴寶劍IU爭百想視帝視后 文素利朴海俊解鎖新戲路

戲裡IU（左）腹中正懷著老三，與朴寶劍（右二）一家五口生活雖不富裕，但親子感情很好。（Netflix提供）

記者鍾志均／專題報導

IU、朴寶劍主演《苦盡柑來遇見你》被封「2025韓國神劇」，該劇入圍第61屆百想藝術大賞最佳戲劇、導演、男女主角、男女配角、女子新人獎和劇本共8項，是提名大贏家，劇情講述1950年代愛純和寬植的故事，逼哭不少觀眾。

文素利（左）、朴海俊飾演中老年版的愛純和寬植，情感互動同樣甜蜜。（Netflix提供）

《苦》劇深入刻繪家庭與兒女的羈絆，IU、朴寶劍演出年輕版「愛純」和「寬植」，後由文素利、朴海俊接棒中老年時期，詮釋兩位主角相伴一生的動人旅程，4人和過去形象大不同，各自收穫人生新角色，包括BTS成員J-hope、TWICE定延、演員金世正、邊佑錫等超過百位韓星公開力挺，助攻劇集知名度更上一層樓。

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朴寶劍（左）和IU劇中「告白之吻」就在油菜花田裡。（Netflix提供）

IU分飾兩角參透內心 為粉絲繼續努力10年

IU曾是《德魯納酒店》性格外放、強勢的「張滿月」，華麗搶眼的裝扮驚豔粉絲；這次在《苦盡柑來遇見你》分飾兩角，一個是年輕時的「吳愛純」，另外則是愛純與寬植的女兒「金明」，兩種角色散發各自光芒。

由於《苦》並非按照時序拍攝，IU常得在同一天內切換「愛純」、「金明」兩個角色，她為自己感到慶幸，「劇本方面非常清楚，我只是按著角色個性的差別，在哭戲中將他們區分開來。」

要演繹兩角，對IU來說是一大挑戰，她透露，將愛純演得像一個連自己都愛上的人，將金明演得較貼近本人，「過去透過歌唱表達自我，在詮釋角色時，自問是否已參透角色內心情緒」，隨著一次次演繹角色的期間，已讓演技變得更加成熟。

現實生活中IU和朴寶劍是同齡好友，這回共演男女主角，兩人默契升級，朴寶劍大讚IU生動描繪主角愛純豐富多彩的感情，「這次合作感覺更加親近了，她每次說話都很有意思，非常親切，也有幽默感」。

IU向來將工作行程排得超滿，拍攝《苦》和個人專輯《The Winning》都在同一年內完成，她說，「至今都不厭倦演藝工作，新的粉絲不斷出現，為了他們，我一定會繼續努力10年，甚至更久。」

朴寶劍（左）、朴海俊自演出該劇各收獲「國民男友」和「國民老公」封號。

（Netflix、@kimheejune提供）

朴寶劍絕世好男人上身 韓媒讚演技純熟

朴寶劍於2020年在韓劇《青春紀錄》搭檔朴素丹談青春戀曲，劇中不少撩妹台詞，讓粉絲心動指數爆表；當時尚未當兵的他，演技有些生澀，這次他在退伍後首部電視作品《苦》演繹「絕世好男人」梁寬植，個性憨直溫柔，展現出色演技。

朴寶劍飾演「梁寬植」少年到青壯年時期，一生只守護愛純一人，詮釋堅定愛情，釋放全新魅力。戲中，朴寶劍和IU是青梅竹馬，從小就默默守護女方，婚後變身寵妻魔人，不惜打破家規與愛妻同桌，甚至帶著被欺負的妻女直接搬出去住，從靠譜老公變成有肩膀的老爸。

出道14年，朴寶劍首次挑戰父親角色，獲韓媒誇讚歷經歲月變化後，演技更加純熟，尤其一場面臨孩子死亡悲劇跪趴在地上，望著愛純緊摟被海水打濕、身軀已然冰冷的幼子，強忍淚水展現笨拙又無能為力卻因自責而號啕大哭的一幕，引導觀眾入戲，更新人生角色。

IU曾說，當大家拍戲到疲憊不堪時，只要朴寶劍一出現，現場氣氛立刻變得「春光明媚」，誇他總是面帶微笑，待人親切，溫暖性格感染眾人。

工作人員也分享，朴寶劍在拍攝時會重看拍攝畫面，細心琢磨演出，即便當天沒有拍攝工作，仍會親自搭公車到拍攝現場，帶上食物和大家分享，讓片場氣氛充滿溫馨。

文素利（圖）和IU共演「愛純」，將光環歸予IU。（Netflix提供）

文素利14歲愛女是IU鐵粉 老公追劇落男兒淚

韓國影后文素利2002年以電影《情慾綠洲》重度腦性麻痺患者一角，在韓國拿下超過10個最佳女主角獎，實力早已有目共睹；她之前在影集《造后者》飾演政界女強人受矚目，這次於《苦》演出「中年版」愛純，為母則強，完美刻畫母性光輝，令觀眾印象深刻。

文素利除了以電影聲名大噪，還曾擔任第73屆威尼斯影展地平線單元評審，國際影壇地位崇高；她出道以來橫跨電影、電視劇、舞台劇，被封「忠武路藝術家」，這次變身中年愛純，展現變臉級演技，令許多韓國觀眾熱淚盈眶。

文素利和IU共演愛純，她公開受訪時，仍將光環給了IU，表示自己14歲的女兒是IU的忠實粉絲，當女兒聽到媽媽和IU共演時，女兒感到又驚又喜。文素利甚至說，出演「中年愛純」其實有些壓力，畢竟IU有許多粉絲，對中年版的她會多做聯想，幸好大家看了很喜歡，感到安心許多。

文素利和導演張俊煥結婚19年，形容他和戲中的「寬植」節奏感很像，說話慢慢的，笑稱只是比起「完美男人」形象，還有很多努力之處，她表示老公向來追劇總是不容易哭，但看了《苦》後落下眼淚，直說他真的很喜歡這部作品。

朴海俊透露曾遇上「苦粉」淚汪汪的跟他要簽名。（Netflix提供）

朴海俊向朴寶劍道歉 減重8公斤獲兒子關注

朴海俊曾在韓劇《夫婦的世界》偷吃最美小三韓韶禧，被封「國民渣夫」，其實戲外他和愛妻吳宥真如膠似漆，結婚15年感情穩定，他在《苦》飾演中年版「寬植」，深情守護家庭的形象收穫眾多好評，成功擺脫「外遇男」形象。

朴海俊謙稱戲中的「寬植」無論誰來演都會博得好評，韓媒誇讚朴海俊不只是女兒「金明」的父親，更是大家的爸爸；他一度打趣向朴寶劍「道歉」，解釋是年輕版的朴寶劍「太帥」，但到了中年的自己活得「太隨興」，幽默自嘲逗樂眾人。

過去朴海俊不太看自己演的電視劇，但這次把《苦》看完，坦承哭了許多次，大讚演員、劇本都很出色，能參與這部戲已心滿意足。

為詮釋寬植年老身體不堪負荷的模樣，朴海俊短時間內控制飲食，減了7、8公斤，甚至在兩週內減少水份攝取，只為呈現嘴唇乾癟的模樣。

朴海俊笑說，兩個兒子過去不怎麼看自己的作品，但看到戲中爸爸病重的模樣，甚至每隔半小時就打電話關心身體狀況，讓他哭笑不得，還說：「演《夫婦的世界》時，雖然不到『人人喊打』的地步，但這次拍完《苦盡柑來遇見你》，卻有粉絲淚汪汪的跟我要簽名，讓我充滿感激。」

IU（左）、文素利對女主角的詮釋各有獨道之處 。（Netflix、@kimheejune提供）

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