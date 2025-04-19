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不金援愛女游宇潼發片 游鴻明指正唱法超嚴格

正妹星二代游宇潼發行首張專輯。（經紀公司提供）正妹星二代游宇潼發行首張專輯。（經紀公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕星二代游宇潼昨舉辦新專輯《楚門》聽歌會，老爸游鴻明現身力挺，起初游鴻明並不支持女兒當藝人，沒想到女兒發片後變身頭號粉絲，甚至會向自己的歌迷宣傳愛女新歌。

游宇潼受訪透露，從小就對音樂有興趣，申請大學時本來跟爸爸說想要出國攻讀音樂被打槍，「他說想要念音樂的話，學費就要自己出，還有食衣住行都要自己花錢。」最終乖乖聽話，選擇赴美就讀UCLA數學系。

游鴻明（左）與老婆現身聽歌會力挺愛女。（讀者提供）游鴻明（左）與老婆現身聽歌會力挺愛女。（讀者提供）

游鴻明沒有金援女兒發片，反倒是擔任新歌《安全島》的配唱製作人，讓游宇潼感動說：「他完全沒有把我當成他的女兒，會直接說這樣唱不對，直接講出很專業的想法。」給了她許多建議。

游宇潼形容，爸爸的個性就是刀子嘴豆腐心，「可能想要給我做最重的心理準備，認為我在外面不要被別人質疑。」見到女兒為了音樂的努力，游鴻明表示：「我原本以為她只是玩玩，沒有插手參與任何部分，沒想到她真的做到了。」

游宇潼剛出道時，就因為亮麗外型掀起討論，她與敏盛醫院第三代楊博翰情已逝，昨天受訪稱與舊愛還有聯絡。桃花頗旺的她不排斥新戀情，受訪笑說：「我現在就是廣結善緣，所有人都當好朋友。」

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