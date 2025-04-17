于子育讀寫給母親的信哽咽 李沐驚喜媽媽錄音打氣爆哭

李沐（左起）、導演阮鳳儀、于子育一同出席《未說出口的話》首映會，于子育、李沐飾演母女，兩人在現場哭成一團。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬導演阮鳳儀與金鐘戲后于子育、金鐘新人李沐，攜手美妝品牌合作微電影《未說出口的話》，昨舉行首映記者會。于子育和李沐飾演母女，現場情緒潰堤，于子育朗讀寫給母親的信時數度哽咽，李沐則在聽到媽媽錄音驚喜「現聲」後當場爆哭，成為全場最催淚時刻。

于子育透露，媽媽農曆年期間在南部家中跌倒，加上膝關節退化，夜裡痛到哭醒，她當時在屏東拍戲，抽空陪同就醫、開刀，也幫忙做復健。她心疼表示，後來在家中裝了監視器關心媽媽狀況，「有時看到她坐著滑輪椅在螢幕裡滑來滑去，可愛又心酸。」拍完片後，她從兩三天通話一次，變成每天熱線，演出該片也讓她重新思考母女關係，「小時候不太會說愛，現在終於學會怎麼開口。」

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李沐則說，這次能和阮鳳儀合作是「圓夢」，雖然篇幅不長，要自然傳達情感卻不簡單，「導演用很生活的方式拍出真摯情感。」至於母親節要送什麼禮物？她笑說：「想帶媽媽去日本，送她真正想要的東西。」

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