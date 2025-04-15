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娛樂 最新消息

宇珊砸500萬買露營車 邀寶兒享受愜意生活

宇珊砸大錢買下露營車，圓夢看心情說走就走。（與珊同行提供）宇珊砸大錢買下露營車，圓夢看心情說走就走。（與珊同行提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕宇珊花500萬買下露營車，但事前沒有向老公報備，目前已邀來Popu Lady夥伴寶兒，還有「這群人」董仔上車出遊，還開新頻道傳遞生活哲學。

宇珊（左）邀請寶兒一起搭露營車出遊，享受愜意生活。（與珊同行提供）宇珊（左）邀請寶兒一起搭露營車出遊，享受愜意生活。（與珊同行提供）

圓夢買了「珊珊號」露營車，宇珊也跨界當起YouTuber開新節目《與珊同行 露營車新生活》，她透露：「買露營車大概只花3分鐘就決定了！與這台車相遇是命中注定。」

宇珊「先斬後奏」，回家和老公分享買了露營車，老公嚇說：「怎麼都沒有討論，而且妳還沒有駕照，買車卻跟買菜一樣！」但還是寵妻支持她的決定，如今宇珊已考了駕照，也有上路經驗。

首集節目宇珊揪寶兒搭露營車出遊，回憶過往Popu Lady朝夕相處的打拚情感，宇珊忍不住落淚，她許下願望：「最大心願就是把5人集合起來上節目，但怕我們會太瘋，等節目成熟一點再來邀請。」至於合體計畫，她說：「希望有機會可以推出單曲，或是在成軍週年見面會合體，感覺很棒！」

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