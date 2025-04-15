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娛樂 最新消息

我們的除夕夜 獲美繆思創意獎演唱會鉑金獎

《WE ARE 我們的除夕夜》近日獲頒美國繆思創意獎「演唱會類」鉑金獎殊榮。（資料照，記者王文麟攝）《WE ARE 我們的除夕夜》近日獲頒美國繆思創意獎「演唱會類」鉑金獎殊榮。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《WE ARE 我們的除夕夜》是由文化總會製作、三立電視首播的除夕特別節目，近日榮獲2025年美國繆思創意獎「演唱會類」鉑金獎殊榮，為該獎項最高榮譽，成功將台灣多元文化推向國際舞台。

節目結合娛樂與藝文，融合跨世代、跨領域、跨國際等元素，打造11大主題，包括致敬金鐘60年、台灣運動選手、經典歌廳秀與跨界演出等，節目自播出以來廣獲好評，成為最具「台灣味」的除夕夜指標性節目。

繆思創意獎由美國國際獎項協會創辦，自2015年設立以來，是全球創意與設計領域的重要指標之一，深具專業鑑別度，每年吸引全球上萬件優秀作品角逐。評審團盛讚《WE ARE》創意理念與執行力皆屬業界翹楚，堪為國際級代表作。主辦單位也致上祝賀，盼未來持續閃耀。此次獲獎，不僅是台灣電視製作的重大肯定，也象徵本土節目躍上國際舞台的強大實力與文化魅力。

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