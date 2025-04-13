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《人物專訪》許安植跳針逼問醫護 照實演無懼觀眾反感

許安植從小讀音樂班，後來志願大轉彎當演員。（記者胡舜翔攝）許安植從小讀音樂班，後來志願大轉彎當演員。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

許安植過去曾在《茶金》飾演純真善良的山妹，讓人印象深刻；這回她在公視影集《化外之醫》化身誓言為父親找出過世真相的檢察官，角色年輕氣盛，講話咄咄逼人，讓許多觀眾反感，但也有人封她「最美檢察官」。許安植說一開始拿到劇本，劇組就警告她「這角色很不討喜」，找上她演是認為她的氣質討喜，或許可降低觀眾的憤怒感。

許安植在《化外之醫》飾演年輕氣盛的檢察官。（公視提供）許安植在《化外之醫》飾演年輕氣盛的檢察官。（公視提供）

這也是許安植第一次演出反派角色，劇中她眼睜睜看著自己祟拜的父親在醫院從病危到過世，對醫護人員跳針問「到底發生什麼事」，歇斯底里的口吻，導致她從第一集一開口就被觀眾罵，她看到網友反應也能理解，「拍戲時要演出家屬的焦慮，我請教現場許多醫師，角色呈現的內容是他們真實遇到的狀況。」

許安植從小學習小號讀音樂班，高中時愛上數學，想讀統計學系，送出志願前一刻彷彿有人敲了她腦子問：「難道這輩子想一直唸書、坐辦公室，不想嘗試更有趣的事？」她想了一下，志願大轉彎改成北藝大電影系，爸爸不干涉她突如其來的改變，尊重她的選擇。

後來許安植憑藉北藝大畢業作品《悄悄》出道並獲北影新人獎，隔年以公視人生劇展《三角犯罪》入圍金鐘迷你劇女配角獎，入行即繳出不錯成績，但作品並不多。許安植透露，疫情期間確實有想要轉行的念頭，但想到許多前輩熬超過10年才被肯定，讓她珍惜每部找上門的作品，還安慰自己是「大器晚成」。

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