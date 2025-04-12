〈讓我們藝起讀書吧〉林政勳走進胡波大裂故事 有被理解感覺

林政勳侃侃而談胡波的《大裂：胡遷中短篇小說集》，整本書裡面還做滿筆記。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專題報導

林政勳分享的另一本書是中國已故導演胡波的《大裂：胡遷中短篇小說集》，胡遷是胡波導演的筆名，他在2017年於北京結束自己的生命。看著書的林政勳不諱言：「我似乎可以體會胡波為什麼會走上這個選擇。」

林政勳9歲以《綠光森林》出道，童星出身又上了華岡藝校，星路卻不順遂，學生時期曾遭霸凌，出社會後又四處打工賺錢，支撐著演藝星夢，背後的代價不小。

請繼續往下閱讀...

2019年，林政勳第一次恐慌症發作，在賣場眼前一黑、整個癱軟倒下，一度留下遺言，所幸現在靠著藥物控制，病情穩定許多。他表示恐慌症就是呼吸急促、小腦放電不全，「看書時會有一種節奏，跟著一個一個文字，像是在打鼓，看書的時候心裡會唸出來，同時調整呼吸。」

他翻開《大裂：胡遷中短篇小說集》這本書，腦海中出現了一幕幕電影畫面，宛如胡波在他身旁講故事一般，從書中發現胡波對於藝術的執著跟追求，完美主義的他內心世界或許到了臨界點，「那種陰鬱又沉悶，好像我被他理解了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法