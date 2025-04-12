胡瓜釣蝦初體驗嗨爆 沈文程唸大咬咒助攻

胡瓜（左）與沈文程去釣蝦場釣蝦，人生第一次釣到蝦。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕近年藝人跨界YT做網路節目愈來愈多元，胡瓜《下面一位》邀來昔日好友沈文程，兩人相約河濱騎腳踏車談心，還到釣蝦場釣蝦，話匣子一開說不完，讓網友大讚是可愛的「老玩童」。

浩子做幸運餅乾被老闆嫌動作慢。（鬧著玩提供）

胡瓜與沈文程因戲結緣、交情已有40年，兩人一見面就熱情打招呼，而胡瓜為了滿足沈文程的「釣癮」，特別到釣蝦場體驗釣蝦，沈文程還幫胡瓜唸了一段「大咬咒」助攻，沒想到過了許久仍沒動靜，就連老闆也看不下去，特地在池內放了一桶蝦增加機會，卻還是一無所獲，就在胡瓜打算放棄時，釣竿才有了動靜、如願釣到蝦，也讓胡瓜興奮呼喊：「這是我人生第一次釣到蝦，好開心！」

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浩子闖美西做幸運餅 動作慢屢失敗

浩子、阿翔與顏永烈主持的網路節目《鬧著玩》與Yahoo聯手推出特別企劃，到美國展開公路旅行，沒想到浩子一到舊金山後「亞洲胃」立刻發作，直奔中國城喊著要吃叉燒，讓阿翔忍不住吐槽：「剛到美國就找中餐，你是多想家！」

《鬧著玩》這次勇闖美國西部，體驗製作舊金山名物「幸運餅乾」時，浩子因為動作太慢餅乾冷掉無法塑形屢屢失敗，差點就被老闆「開除」，幸好加緊練習，終於完成一顆，喜孜孜展示「浩式幸運餅」。

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