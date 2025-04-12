晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜釣蝦初體驗嗨爆 沈文程唸大咬咒助攻

胡瓜（左）與沈文程去釣蝦場釣蝦，人生第一次釣到蝦。（下面一位提供）胡瓜（左）與沈文程去釣蝦場釣蝦，人生第一次釣到蝦。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕近年藝人跨界YT做網路節目愈來愈多元，胡瓜《下面一位》邀來昔日好友沈文程，兩人相約河濱騎腳踏車談心，還到釣蝦場釣蝦，話匣子一開說不完，讓網友大讚是可愛的「老玩童」。

浩子做幸運餅乾被老闆嫌動作慢。（鬧著玩提供）浩子做幸運餅乾被老闆嫌動作慢。（鬧著玩提供）

胡瓜與沈文程因戲結緣、交情已有40年，兩人一見面就熱情打招呼，而胡瓜為了滿足沈文程的「釣癮」，特別到釣蝦場體驗釣蝦，沈文程還幫胡瓜唸了一段「大咬咒」助攻，沒想到過了許久仍沒動靜，就連老闆也看不下去，特地在池內放了一桶蝦增加機會，卻還是一無所獲，就在胡瓜打算放棄時，釣竿才有了動靜、如願釣到蝦，也讓胡瓜興奮呼喊：「這是我人生第一次釣到蝦，好開心！」

浩子闖美西做幸運餅 動作慢屢失敗

浩子、阿翔與顏永烈主持的網路節目《鬧著玩》與Yahoo聯手推出特別企劃，到美國展開公路旅行，沒想到浩子一到舊金山後「亞洲胃」立刻發作，直奔中國城喊著要吃叉燒，讓阿翔忍不住吐槽：「剛到美國就找中餐，你是多想家！」

《鬧著玩》這次勇闖美國西部，體驗製作舊金山名物「幸運餅乾」時，浩子因為動作太慢餅乾冷掉無法塑形屢屢失敗，差點就被老闆「開除」，幸好加緊練習，終於完成一顆，喜孜孜展示「浩式幸運餅」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中