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娛樂 最新消息

蔡秀彬緊張會台粉開金嗓 手語致謝︰很幸福

蔡秀彬十分害羞，肉眼看得出相當緊張。（記者王文麟攝）蔡秀彬十分害羞，肉眼看得出相當緊張。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星蔡秀彬去年因演出韓劇《現在撥打的電話》收穫不少粉絲，昨在台北國際會議中心舉行見面會，她在劇中飾演手語翻譯員，昨特別以手語表達「感謝大家百忙之中來看我，跟大家共創美好回憶很幸福」，更分享前天在台還看到粉絲用手語表達心意，讓她直呼真的太可愛。

蔡秀彬不斷偷偷對台下比愛心，十分寵粉。（記者王文麟攝）蔡秀彬不斷偷偷對台下比愛心，十分寵粉。（記者王文麟攝）

蔡秀彬昨開金嗓以《說這就是愛》開場，她坦言首次來台舉行見面會非常緊張，看到粉絲獲得很大的力量。這是蔡秀彬第三度來台，第一次是在台灣旅遊，第二次則是上月來台出席時尚活動，這次一下飛機立刻前往鼎泰豐享用小籠包，自封是「宣傳大使」，還分享有一次偶然在路上逛街，意外發現黑糖剉冰相當美味，一吃就愛上了，希望這次有機會再去吃吃看。

蔡秀彬對台粉比出大拇指。（記者王文麟攝）蔡秀彬對台粉比出大拇指。（記者王文麟攝）

活動上回顧蔡秀彬童年時光，蔡秀彬稱在高中時想要當藝人，但家人都反對，一直到父母看了她的舞台劇表演，才轉為支持女兒圓星夢。

蔡秀彬說，媽媽都會在家鎖定《現在撥打的電話》的播出，爸爸卻不在家，讓她一度有點小難過，「事後才知道，原來爸爸去熟人的家裡或者炸雞店，把對方的電視打開，說『這是我女兒的連續劇』。」

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