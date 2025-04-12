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《接101董座只考慮3秒》賈永婕3天省400萬懶理酸民轟高調

賈永婕（右）上李四端節目，回憶當時只思考3秒就決定接下台北101董事長一職。（大雲時堂提供）賈永婕（右）上李四端節目，回憶當時只思考3秒就決定接下台北101董事長一職。（大雲時堂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕去年接任台北101董事長，日前擔任李四端《大雲時堂》來賓，分享上任這半年來的心路歷程，面對低潮與惡語她樂觀表示不覺得委屈，霸氣直呼：「我覺得討厭我的人比較委屈吧！」

賈永婕說這半年來的心情一直是開心的，而且非常佩服高層有勇氣對她開口，「既然人家都有勇氣開口了，當然我也要有勇氣答應，之前都是對外說考慮3天，其實我3秒鐘就想答應了」。

賈永婕提到很多酸民認為她做事太高調，但她認為自己應該要用人脈和影響力為101行銷，而賈永婕確實也用自己的行銷手段替101省下不少錢，例如往年101都會舉辦跨年煙火記者會，賈永婕選在101官網及個人社群平台上發布消息，省下辦記者會的50萬元花費，還有101馬拉松登高活動，更是在她上任3天後的內部提案上直接要求修正，最後省下了400萬元預算。

賈永婕還提到，未來的101要走出台北，因為一個這麼有能力的經營團隊，絕對有能力再去經營別的案場，台中的商場合作案就是最好的例子，董事會也對她們的團隊有信心，未來更不排除還有其他合作的可能性。

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