張鈞甯暖心互動連炳發 「交換50元」成秘密信物

張鈞甯（左）和連炳發合作《化外之醫》，戲裡戲外都建立起好感情。

（公視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯和越南影帝連炳發合作的公視影集《化外之醫》週六將播出完結篇，演員長時間相處建立好感情，張鈞甯與連炳發拍攝期間還發生「秘密交換禮物」趣事。原來是連炳發得知張鈞甯是大明星，外景拍攝時，常幽默假扮成「小弟」跟在她身旁，還為她撐傘，張鈞甯也打蛇隨棍上：「這時我就會拿出50元硬幣說『來，打賞』。」

戲殺青時，連炳發回贈張鈞甯一張越南盾，特別在錢幣上寫了感謝她的留言，讓張鈞甯相當感動，她一開始給了連炳發50元，對方把這50元當作紀念，也回給她等值的越南盾，當作彼此之間的小禮物。

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《化外之醫》劇中連炳發為就近照顧母親並籌措龐大醫療費，來台進行非法醫療，戲外的他也是孝子，從小與母親一同生活，現在只要有空，仍每天清晨騎摩托車載媽媽到傳統市場買菜，還被朋友戲稱為「市場老闆」，因為朋友每回打電話找他，他都在市場。

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