遇票房失利、母親離世 吳克群躲樓梯間痛哭

吳克群（中）在節目上分享母親離世時的心情，左為朱衍舞，右為田定豐。（唱戲世界娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳克群上前唱片公司老闆田定豐的podcast節目，談到如何走過《為你寫詩》電影票房失利、母親離世的低潮期，吳克群坦言：「那段時間真的很痛不欲生，我記得當時在醫院樓梯間痛哭。但我後來發現，重生不是回到從前的我，而是活成更誠實的自己。」

吳克群表示，經歷生命的重生後，「我現在的每一次演出，我都當成是在享受音樂而不是在工作。」田定豐也突然拿出一隻從埃及帶回來的古董聖甲蟲送給他，「當地人說聖甲蟲象徵重生，也具有守護的力量。」讓吳克群眼眶泛紅。

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田定豐更透露，吳克群長年默默做公益，不僅是天災人禍的急難救助，在台灣各地演唱時也將百萬唱酬捐出行善，吳克群低調回應：「我只是覺得，有能力的時候就多做一點。」

吳克群坦言自己不愛名牌跑車，「除了照顧老爸外，還能幫到更多的人就更有意義了。以前可能想成為舞台上最亮的人，現在我只想做一個對這個世界有幫助的人。」

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