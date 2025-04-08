邱姿雅救火藍色假期 一個月內學3樂器

胡智強（左起）在《藍色假期》與邱姿雅為青梅竹馬，沒想到卻出現情敵五木。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕胡智強、邱姿雅、五木昨出席公視台語台電視電影《藍色假期》特映記者會，分享拍攝點滴。邱姿雅飾演女主角，得在一個月內要學會keyboard、電吉他、DJ盤，讓她非常崩潰，卻也很有挑戰，笑喊：「但現在全忘光了。」

《藍色假期》是邱姿雅從北藝大畢業後的第一支長片作品，導演劉立爆料：「開拍前幾月，原預計女主角有狀況，後來胡智強推薦邱姿雅，知道她是北藝出身就先放心一半，試戲後發現她就是女主角。」胡智強分享當初劉立開出的主演條件要「會唱會跳台語好」，他馬上想到邱姿雅就是不二人選，不過也調侃導演劇中沒有跳舞，到底為什麼要求「會唱會跳」。

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饒舌歌手五木去年以《明日之子》入圍金鐘59迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎，他謙虛說：「運氣很好，都能遇到好導演跟劇本，這次不飾演兄弟類型，是有距離感的巨星。」他私下個性與劇中角色大不同，花一些時間來揣摩，也感謝導演給予很大的表演空間。

邱姿雅、胡智強片中飾演青梅竹馬，戲裡兩人情感緊密，戲外胡智強只有不常聯絡但要好的女性朋友，更笑說：「或許再過十年，我們就能理直氣壯地互稱青梅竹馬了吧！」

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