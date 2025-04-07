孫總再操盤 打造台灣新藝能

孫德榮（中）攜手子弟兵（左）韓秉融和吳冠達打造流行音樂兒童舞台劇。（記者潘少棠攝）

記者傅茗渝／專訪

「孫總」孫德榮是演藝圈資深操盤手，曾是威聚、喬傑立娛樂公司的總經理，捧紅羅志祥、歐漢聲、5566等藝人。他近來再度出手，攜手過去喬傑立練習生、子弟兵藝響台灣劇團的創辦人韓秉融和魔術明星吳冠達，十月計畫推出「流行音樂兒童舞台劇」，融合流行音樂與偶像劇式的敘事，透過三首主題曲貫穿全劇內容，打造出屬於台灣的IP品牌，培養新一代的藝人。

孫德榮栽培演藝新星從不看名利，而是成就感。（記者潘少棠攝）

韓秉融和吳冠達直呼過去在喬傑立遇到孫德榮是膽戰心驚，沒想過能有並肩合作的機會，兩人如今經常到孫德榮家串門子，孫德榮也視他們如親兒子，經常夜半手機敲響「兒子們」討論公事，工作狂個性依舊。孫德榮形容這次的運作，就像早年的喬傑立，從製作、經紀到行銷一條龍，他也積極尋找股東共同投入。

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孫德榮看得超前，語重心長表示：「台灣演藝圈已經死了，現在要用『少子化』去把它浮誘起來。所以我從流行兒童音樂舞台劇去教育小朋友。」他的核心概念很簡單「用台灣的孩子，唱台灣人的歌，講台灣人的故事。」

「你們希望小朋友看完劇，心裡留下什麼？」這是孫德榮對劇場團隊提出的唯一要求，因此團隊在早前兒童新樂園舉辦的「悟空大鬧恐龍馬戲團」演出中，安排小朋友在觀劇過程中握起身邊大人的手，說一句「謝謝你」，簡單話語，瞬間打中所有觀眾的心，連孫德榮也難忘當時的感動，「大人哭、小孩也哭，現在小孩多久沒跟爸媽說『我愛你』了？我那天就說『中了，中了！』」

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