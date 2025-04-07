孫德榮抗癌笑看生死 收藏滿屋說故事

孫德榮備好自畫像，準備當告別式遺照使用。（記者潘少棠攝）

記者傅茗渝／專訪

記者潘少棠／攝影

王牌經紀人孫德榮2013年罹患膀胱癌第3期，隔年開刀治療、切除病灶後用大腸做人工膀胱，不過術後造成的神經受損走起路來有些吃力，讓他五年前砸5750萬，搬到位於舊家不遠的內湖88坪電梯大樓。半退休的他笑言平時都睡到下午，偶爾朋友到訪暢聊，獨自一人時就閒適地躺在房間看劇、走到陽台看看植栽、遠望城市光景。

孫德榮近90坪的家，橘彩暖色調的客廳，大器如精品店的貴賓室。（記者潘少棠攝）

從沙發靠枕、地毯一路到寢室陳設及衣帽間單品，不難發現孫德榮家中不少橘彩點綴，對此他不禁長嘆，語氣好氣又好笑，他說原本的居家風格偏向典雅沉穩，親友來訪後表示：「哇！孫總你家好高級喔。」沒想到下一句竟是：「像老人住的。」這一句話讓他氣得直搖頭，一氣之下決定換新風格，眾人立刻讚不絕口：「哇，孫總，這就對了嘛！像精品店的VIP室！」他也笑說：「好吧，反正我這個人也騷。」

請繼續往下閱讀...

孫德榮縱橫演藝圈的豐功偉業，全收藏在客廳玻璃牆中。（記者潘少棠攝）

藏品廣泛有意義

孫德榮在正對大門處擺上泰國帶回的石獅，照著詹惟中的指示讓它咬錢，象徵財運亨通；而整牆石雕、佛像收藏類型不一，很難窺探孫德榮真正的喜好，他笑言：「我喜歡收藏對我有意義的！」不少過往合照陳列其中，其中意義不言而喻。

孫德榮透露朋友拿價值6800萬的丁紹光畫作抵債。（記者潘少棠攝）

自畫像留告別式用

孫德榮家中廊道有幅高達6800萬元的現代重彩畫大師丁紹光畫作，他語出驚言是好友用來還債的，已被鑑價達人秦嗣林鑑定為真跡；另一幅更是極具意義的自畫像，留給人生的最後一場戲—告別式使用，他毫不避諱地說：「畫像就是我死的時候，如果有告別式，就給大家看。」他甚至早已把壽衣準備妥當，是一套正式的燕尾服。

孫德榮從泰國帶回石獅，聽從詹惟中建議在口中塞錢。（記者潘少棠攝）

這些準備都是他罹癌過後的心境，孫德榮坦言當初得知罹癌哭了一整天，心想：「癌症怎麼會找到我？」但他很快轉念：「我只有自己可以救自己。」他拒絕偏方、不聽閒言，組成七人醫療團隊，甚至為醫師各準備一支手機，以便緊急聯絡。

孫德榮笑稱自己很騷，家中兩間更衣室掛滿滿，猶如精品店。（記者潘少棠攝）

孫德榮也感謝Super131成員巴飛當初透過朋友建議他要動14小時的膀胱重建手術，讓他如今能行動自如，他笑言只要保持樂觀病情就會開朗，飲食方面更毫不忌口，「我已經是癌症了，要讓自己有體力。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法