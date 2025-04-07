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娛樂 最新消息

奧斯卡影帝雷米喪妻追兇《復仇反擊戰》 喊話拍浪漫喜劇前傳

奧斯卡影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》化身對間諜工作超不熟的科技高手。（二十世紀影業提供）奧斯卡影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》化身對間諜工作超不熟的科技高手。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／台北-紐約連線報導〕由影帝雷米馬利克監製主演的諜報動作新片《復仇反擊戰》昨舉行國際線上記者會，雷米和主要演員勞倫斯費許朋、飾演他太太的艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安，以及凱特瑞納巴爾夫一同出席。雷米直說比起續集，更想發展前傳探討他和瑞秋的相遇過程，讓瑞秋當場喊話︰「我們什麼時候來場浪漫喜劇啊？」

雷米馬利克（左）和瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》飾演夫妻，笑言可以拍攝兩人相識的前傳。（翻攝自X）雷米馬利克（左）和瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》飾演夫妻，笑言可以拍攝兩人相識的前傳。（翻攝自X）

雷米首當監製  與導演研究悲傷5階段

該片描述雷米飾演的平凡中情局解碼員失去了摯愛的妻子，孤身踏入間諜世界，展開跨國復仇行動。由於角色歷經喪妻之痛，雷米透露還和導演詹姆斯哈維斯一起研究「悲傷5階段」，務求讓角色的每一步都真實自然，「我會讓自己進入與瑞秋建立的關係，一直提醒自己那種巨大的失落感。」

首度擔任監製，雷米從頭到尾掌握每個細節，「我不知道這是不是我完美主義的一面，但我常會回想起在拍《波希米亞狂想曲》和《007：生死交戰》時，和導演討論某些鏡頭、拍攝距離，甚至其他演員的表現。」他笑說聽過很多演員在剪接室中偷偷參與，「我就思考有沒有什麼辦法，不用偷偷摸摸的做這件事，所以最好的方法，就是從一開始就參與其中。」

勞倫斯費許朋（右）喊話拍《復仇反擊戰》續集，和雷米馬利克發展成令人意想不到的搭檔（二十世紀影業提供）勞倫斯費許朋（右）喊話拍《復仇反擊戰》續集，和雷米馬利克發展成令人意想不到的搭檔（二十世紀影業提供）

★雷米揪夢想伙伴合作  勞倫斯盼未來組CP

雷米說更棒的是能邀請一直夢想合作的演員參演，「我很榮幸能與這些演員同台，能坐在這些人旁邊，本身就是一個了不起的成就。」瑞秋也大讚他凡事親力親為，「雷米真的太謙虛了，而且他的熱情真的很有感染力，無論對角色和世界觀的投入，都讓這部電影非常與眾不同，角色之間的關係也讓故事更有人味，讓人既能投入也能有所共鳴。」

至於是否有拍攝續集的可能性，4位主演異口同聲表示樂觀以對，雷米當場表示：「我其實比較想拍前傳，看看他和他太太是怎麼相遇的。」瑞秋也甜笑表示非常樂意拍一部浪漫喜劇，勞倫斯則表示如果延續故事，他和雷米之間可以從師徒發展成人意想不到的組合搭檔，「大概像兩個壞警察一樣！」《復仇反擊戰》將於4月11日在台上映。

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