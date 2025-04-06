（新片搶鮮看）《麥塊》世界奇幻之旅 神選角神還原經典要素

傑克布萊克在《MINECRAFT 麥塊電影》飾演專業蓋房人「史蒂夫」被譽為神選角。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專題報導

電影《MINECRAFT麥塊電影》將暢銷電玩遊戲《麥塊》搬上大銀幕，並找來喜劇天王傑克布萊克在片中飾演專業蓋房人「史蒂夫」，「水行俠」傑森摩莫亞則和賽巴斯汀尤金漢森、愛瑪梅耶斯以及丹妮爾布魯克斯一同化身邊緣人，進入麥塊世界和史蒂夫展開神奇的探索之旅。

★導演超愛麥塊世界 奇特冒險創意掛帥

遊戲《麥塊》以超高自由度的玩法備受全球玩家推崇，自發售以來累積超過3億銷量，一舉打破俄羅斯方塊銷售紀錄，成為史上最暢銷的電玩遊戲。上映中的電影《MINECRAFT麥塊電影》則重現遊戲各種經典要素，比如專用來合成各種武器的工作臺、稀有度超高的終界珍珠，以及破壞力十足的炸藥，各種玩家耳熟能詳的元素都完美還原，彷彿讓觀眾置身奇幻又自由的遊戲世界。

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傑克布萊克（左）和傑森摩莫亞在電影《MINECRAFT 麥塊電影》搞笑飆戲，兩人一拍即合。（翻攝自YouTube）

曾執導電影《拿破崙炸藥》和《衰腳神父》的傑瑞海斯出任電影導演，他興奮表示麥塊世界是他體驗過最奇特的地方，「我愛死了！這裡既有創意，也充滿奇特之物，到處是冒險，非常出乎意料。」如同遊戲能隨心所欲選擇自己的冒險，導演海斯說當初在發展電影時，就想看看有趣的角色們會發生什麼事，「這部電影是幾百萬個不同麥塊故事的其中一個故事，如同玩家在遊戲中創造出的故事。」

★主世界忠於麥塊 5人冒險激發出特質

在「麥塊」的世界裡，創意不只能幫你蓋房子，對於生存更是不可或缺，4位原本只為日常瑣事煩惱的邊緣人，意外被拉進一個神祕入口，進入充滿想像力又古怪的方塊魔境「主世界」。還碰到更早來到這個世界的史蒂夫，為了回家，他們必須設法掌控這個世界，這場冒險旅程不僅將挑戰他們5人的勇氣，也將激發他們每個人具有獨特創造力的特質。

傑森摩莫亞（右起）、賽巴斯汀尤金漢森、丹妮爾布魯克斯、愛瑪梅耶斯在電影《MINECRAFT麥塊電影》飾演4位平凡的邊緣人。（華納兄弟提供）

片中不僅還原遊戲超高自由度的玩法，更打造出全由方塊所組成的仙境，像是蜜蜂、狼、羊駝等動物，全變成方塊造型，超級可愛討喜，甚至連瀑布、高山等地景，皆由各種大小不一的方塊所組成，片中主角還能透過砍樹來獲得木材方塊，藉此打造出堅不可摧的城堡。傑克布萊克大讚片中場景和道具︰「這個世界不只美麗，更忠於『麥塊』，把電玩中所有元素都運用上，甚至連烤雞都是方塊狀的。」直說玩家和觀眾一定會大開眼界。

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