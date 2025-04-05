永瀬廉少爺上身 驚喜寵粉開場送彩蛋

永瀬廉耍帥做出「妳是我的小籠包」的少爺POSE。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日團King&Prince的成員永瀬廉昨在新莊舉行兩場見面會，吸引逾2000名粉絲朝聖，但一開場永瀬廉就消失了，主持人大喊「少爺快出現吧」，全場粉絲一直喊他的名字。沒想到他竟驚喜從二樓現身，以少爺口吻說「不好意思，搞錯路了」，接著繞場與粉絲近距離互動，剛開場就有彩蛋。

永瀬廉被讚「嘟嘴」表情很卡哇伊。（大鴻藝術BIG ART提供）

永瀬廉首度來台，昨帶著主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》會粉，擁有「國寶級美男」稱號的他搞笑自誇「因為我有這張臉，所以（談戀愛）很簡單」，之後改口只是開玩笑，自己對立體的五官及媽媽生給他的美腿有自信。

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他以中文自我介紹，表示台灣超讚，完全不輸給日本粉絲，笑說來台後的印象是「機車很多」，還遺憾稱後台準備的雞肉飯、滷肉飯不夠吃，現場也為他準備3樣伴手禮，包括鳳梨酥、牛軋糖及烏龍茶包，大讚鳳梨酥實在很好吃。

在活動上，永瀬廉接受土味情話挑戰，以中文說出「妳是我的小籠包」，裝帥送上飛吻。在了解意思之後，永瀬廉笑說：「大家願意接受嗎？當我的小籠包？」還放話「我要把一顆一顆小籠包吃掉」，掀起全場尖叫聲。最後他教大家新歌舞蹈《HEART》，並當場清唱，場面十分溫馨，為演出畫下句點。

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