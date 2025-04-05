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徐亨患腦瘤、扛2億巨債 認與老婆離婚「淨身出戶」

徐亨證實已和小14歲的老婆黃于倫離婚。（翻攝自臉書）徐亨證實已和小14歲的老婆黃于倫離婚。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕58歲的徐亨曾以本土劇《意難忘》拿下金鐘戲劇男配角獎，但因投資失利，欠下台幣2億巨債，鮮少在螢光幕露面，日前為了力挺歌手愛徒陳昶均現身，大夥卻聚焦在他的圓潤身形，他昨坦言身材走樣是因2023年腦瘤開刀，再加上術後長期藥物治療導致月亮臉、身體水腫，如今已復健1年多，並提到已經和小14歲的老婆黃于倫離婚，他選擇「淨身出戶」。

徐亨掀開前額頭髮，露出腦瘤手術疤痕。（翻攝自臉書）徐亨掀開前額頭髮，露出腦瘤手術疤痕。（翻攝自臉書）

他指出2023年因長期壓力太大暴瘦，後來暈倒送急診，才發王見竟是腦腫瘤引發水腦症，因症狀嚴重馬上住院開刀，先醫治水腦症，在腦部裝導流器，將腦水引流隨尿排出，但腦腫瘤仍在，他說：「因為腫瘤長在神經系統，開刀風險大，謹慎考慮後，現在先用放射及藥物治療控制。」慶幸是良性腫瘤。

他因腫瘤壓迫到聽覺神經，兩邊耳朵耳嗚嚴重，右耳甚至已經聽不太清楚，只剩左耳較清楚，如今選擇和疾病和平共存。

此外，徐亨也坦言與老婆因個性不合離婚，他因經商失敗慘賠10億，欠下2億債務宣告破產，他強調是「淨身出戶」，簽下法律文件，確認債務完全由他一人承擔，如今還有約2千多萬要還。他近年唯一的作品是2023年的影集《台灣犯罪故事》，他說雖然健康、財務面臨巨大挑戰，未來還是想繼續演戲，會積極尋找工作還債。

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