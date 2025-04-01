金秀賢自清提告橫豎與金賽綸遺屬 索賠2.7億台幣

金賽綸遺屬在網路不斷放話，緊咬金秀賢遭告。（路透）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢昨在律師陪同下開記者會，回應和金賽綸的感情爭議，在他結束談話後，律師代表發言，表示為了證明金秀賢的說詞，已向金賽綸遺屬、自稱金賽綸姨母的爆料者，以及YT「橫豎研究所」展開民事及刑事訴訟。

律師表示，向上述人士以違反《資訊通信網利用促進及資訊保護法（誹謗罪）》等罪名，並附上金秀賢說的鑑定報告，提交刑事告訴狀，並索償120億韓幣（約台幣2.7億元），由於事件已進入調查階段，因此不接受媒體提問，希望各位記者能體諒，隨即和金秀賢一起離開現場。

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不過就在金秀賢記者會開始時，「橫豎研究所」也去現場踢館，卻遭工作人員趕出現場，昨傍晚6點未停止爆料，繼續釋出疑似金秀賢2018年於和金賽綸喝酒的影片，並希望金秀賢能真誠的道歉，最後更撂狠話稱「如果你不想去更可怕的地獄，就現在拿出誠意來道歉。」

此外，金賽綸家屬近日對YTR李鎮浩提起名譽毀損訴訟，指控他散布金賽綸相關不實訊息，法院認證他確實違法，下達為期三個月的內容禁令，禁止他在YT發布任何涉及金賽綸及其家屬的相關內容。

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