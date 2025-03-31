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水果奶奶登大港超嗨 血肉果汁機主唱被迫靜音

趙自強扮演的「水果奶奶」（中）登大港舞台，網友搶封「大港女神」。（出日音樂提供）趙自強扮演的「水果奶奶」（中）登大港舞台，網友搶封「大港女神」。（出日音樂提供）

〔記者傅茗渝／高雄報導〕第16屆大港開唱第二天，樂迷吶喊、開圈、衝撞等場景出現在各大舞台，展現大港特有的熱情魅力。趙自強扮演的「水果奶奶」被網友搶封「大港女神」，與前一天的廣末涼子齊名拚人氣；每次都殺翻全場雙耳的金曲樂團血肉果汁機，主唱GIGO因為感冒引起聲帶發炎，台下歌迷幫唱，造就「大港限定」演出。

血肉果汁機主唱GIGO感冒聲音沙啞，意外造就大港限定演出。（出日音樂提供）血肉果汁機主唱GIGO感冒聲音沙啞，意外造就大港限定演出。（出日音樂提供）

水果奶奶看到不少大手攜小手參加活動，還有大學生聽到主題曲就忍不住淚流，他難掩心中悸動，「我們說了20多年的故事，時間是無法阻止的，但能一直陪伴在心裡。」香蕉哥哥也是兒童圈凍齡代表，被問到會不會視為勁敵？水果奶奶笑說：「怎麼是敵？我們一起走過20多年，繼續投入一代又一代，我們是志同道合、並駕齊驅。」

大港台柱血肉果汁機今年演出爆意外，GIGO聲帶發炎被迫靜音，不過他上台後拚盡全力演出，變成「血肉萬人戶外KTV」，GIGO表示：「留得青山在，不怕沒柴燒，偶爾放掉一次對觀眾也是美好回憶。」距離上一張專輯推出已是3年前，問及新專輯進度，血肉表示目前已經到4、50％，「我們一直在實驗討論碰撞、嘗試新東西，好酒沉甕底，今年陸續會發單曲，都是以往大家沒聽過的血肉。」

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