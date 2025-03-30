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娛樂 最新消息

喜劇天王傑克與水行俠一拍即合 《麥塊》尬戲變一生兄弟

傑森摩莫亞（左）和傑克布萊克在電影《MINECRAFT麥塊電影》搞笑飆戲，兩人一拍即合。（翻攝自YouTube）傑森摩莫亞（左）和傑克布萊克在電影《MINECRAFT麥塊電影》搞笑飆戲，兩人一拍即合。（翻攝自YouTube）

記者許世穎／專題報導

改編自史上最暢銷遊戲的電影《MINECRAFT麥塊電影》找來喜劇天王傑克布萊克和「水行俠」傑森摩莫亞搞笑飆戲，兩人一拍即合，傑森表示：「從現在起，我們是一輩子的兄弟！」傑克附和：「沒錯！我們是永遠的好兄弟。」更喊話未來要繼續合作。

★盼麥塊電影成真 數百萬粉絲興奮按讚

該片導演傑瑞海斯曾和傑克合作2006年的《衰腳神父》，相隔近19年再度邀約傑克在片中演出遊戲裡深受喜愛的經典角色「史蒂夫」，並與傑森同台演出。傑克表示：「海斯是我的老朋友，和他合作是我至今最棒的拍片經驗之一，傑森的電影我也都很喜歡，總覺得和他合作一定極具喜劇效果，所以我想都不必想就答應了！」

傑克布萊克先前在IG發文說要演出《MINECRAFT麥塊電影》，搭配讀著《麥塊懶人包》的照片，吸引數百萬人按讚。（翻攝自IG）傑克布萊克先前在IG發文說要演出《MINECRAFT麥塊電影》，搭配讀著《麥塊懶人包》的照片，吸引數百萬人按讚。（翻攝自IG）

《麥塊》遊戲風靡全球，傑克表示有好幾百萬人深愛這個遊戲，而且不分世代，因此能感受到所有麥塊的粉絲都非常期待這部電影，「許多人不敢相信這部電影會成真，包括我自己也是，我先前發文說要演出這部電影，搭配一張讀著《麥塊懶人包》的照片，結果有好幾百萬人按讚，感覺大家都超興奮！」

不過傑克透露，最大的吸引力仍是他玩這個遊戲的經驗，「我們全家都是麥塊粉絲，我以前會跟兒子們一起玩麥塊，因為我希望跟他們說話時有相同頻率。」他說當他接到邀約後獲得全家人的支持，兒子更催促他「爸，別考慮了，你一定要演！」

導演傑瑞海斯（右）和傑克布萊克是老朋友，隔約19年再度合作《MINECRAFT麥塊電影》。（華納兄弟提供）導演傑瑞海斯（右）和傑克布萊克是老朋友，隔約19年再度合作《MINECRAFT麥塊電影》。（華納兄弟提供）

★勇猛戰士的成長之路 史蒂夫將獲共鳴

傑克形容史蒂夫除了搞笑，同時也是很勇猛的戰士，自嘲︰「我通常演不了這種角色。」他說史蒂夫原本與社會格格不入、有點孤獨，甚至沒人了解他，也無法欣賞他的天賦和才能，「當他進入麥塊世界後，開始展現他的創意，碰到新夥伴後更開始成長，發現自己也能在現實世界中為自己找到容身之處。」直說會讓不少觀眾感到共鳴。《MINECRAFT麥塊電影》將於4月2日在台上映。

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