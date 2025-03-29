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44歲中孝介澡堂伸狼爪 涉猥褻嫩男被捕

中孝介涉嫌在澡堂猥褻一名男性遭逮捕。（資料照）中孝介涉嫌在澡堂猥褻一名男性遭逮捕。（資料照）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌手中孝介出道19年形象良好，沒想到昨天傳出他涉嫌在澡堂猥褻一名男子，被以非合意性交罪被逮捕。他曾經因演出2008年上映的賣座國片《海角七號》中的教師、歌手，在台灣頗具知名度。

日媒報導，警方指出中孝介昨天凌晨兩點趁著20多歲的男子在椅子上睡覺時對其猥褻，男子發現他伸出狼爪將其制伏，並由澡堂的工作人員撥打110報警。

中孝介所屬的經紀公司發出聲明，對受害者致上誠摯的歉意，表示目前沒辦法聯繫上中孝介本人，還在確認事實當中，有消息會再通知。

44歲的中孝介出生於鹿兒島縣奄美大島，擁有一副好歌喉的他，最著名的就是他獨特的島歌唱腔，2007年發行的《花》紅遍日本，連台灣人都不陌生，他與范逸臣一同演唱的《野玫瑰》至今仍是經典。

中孝介去年還應高雄櫻花季邀請來台演出，並與《海角七號》的演員范逸臣、馬念先及田中千繪合體，演唱《國境之南》等名曲，場面十分感人，嗨翻現場眾人。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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