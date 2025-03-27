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娛樂 最新消息

金賽綸家屬續咬金秀賢 將提「交往未成年」證據

金賽綸之死衍生兩派說法，家屬決定今出面，提供她未成年和金秀賢交往的證據。（翻攝自IG）金賽綸之死衍生兩派說法，家屬決定今出面，提供她未成年和金秀賢交往的證據。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢和金賽綸感情風波未歇，由於金秀賢公司僅認他和「成年後」的金賽綸交往，與金賽綸家屬說法不一；金賽綸家屬昨委託法定代理人，宣布今午將提供金秀賢和「未成年」金賽綸交往的證據，決定正面迎擊。

金秀賢不認交往「未成年」金賽綸。（翻攝自IG）金秀賢不認交往「未成年」金賽綸。（翻攝自IG）

YT「橫豎研究所」日前聯合金賽綸家屬大爆金秀賢和「未成年」的金賽綸交往6年，並公開多張親密照，直指金賽綸之死和金秀賢有關；前天相繼出現金賽綸前男友K先生，以及老公說法，其中金賽綸前男友挺金秀賢，直指是金賽綸因家人冷漠，又遇上老公家暴和監控手機而陷入絕望，金賽綸老公則全盤否認，表示金賽綸的精神狀況確實受到金秀賢影響。

由於雙方立場各異，金賽綸家屬確定台灣時間今午12點30分會在首爾江南站辦記者會，到時除了會公開雙金交往資料外，並就近期對金賽綸家屬的不實指控，提出法律對應行動。

「金賽綸尪」亮結婚證書 眼尖網友對比時間軸揪2疑點

另外，金賽綸被爆1月12日和老公在美國結婚，金賽綸的老公曬出結婚證書為證，但眼尖網友發現，金賽綸父親曾說她於1月8日看了YTR李鎮浩的影片後，一天內輕生6次，短短4天後又能決定人生大事，時間點令人懷疑。然而，金賽綸去年收到金秀賢公司寄送的存證信函時，已改名為金雅琳（音譯），但結婚證書上又沿用舊名，真實性有待商榷。

至於金秀賢深陷緋聞風暴，確定取消週日高雄櫻花季演出和粉絲見面會，經紀公司回應韓媒是出於「安全考量」而無法出席，強調見面會是延期而非取消。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自殺求助電話 / 生命線︰1995，張老師︰1980☆

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