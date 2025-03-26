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娛樂 最新消息

夢多不搞笑挑戰當殺手 韌帶斷裂休2天就復工

夢多（左）、監製鈴木祐介昨宣傳《辣妹刺客3：假期殺機》，暢聊拍攝花絮。（記者王文麟攝）夢多（左）、監製鈴木祐介昨宣傳《辣妹刺客3：假期殺機》，暢聊拍攝花絮。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日籍男星「夢多」大谷主水參演日片《辣妹刺客3：假期殺機》昨在台首映，他在片中和「AKB48」前主將前田敦子合演殺手，稱讚女神親和力十足，「第一次對腳本時，發現她有先查過我的資料，還會主動聊天」，表示拍完戲變成好朋友。

夢多來台近20年，自認對前田敦子來說是「國外來的演員」，不過這次合作後，夢多說和她合作默契好，「沒拍攝時，還會開車載她出去走走」，表示戲裡戲外互動節奏都很好。

雖然夢多過去有跆拳道、搏擊背景，但這次拍攝《辣妹刺客3》可是吃足苦頭，動作戲又多，特別是拍到快尾聲時，突然發現在和武術指導對打時，右腿韌帶突然斷掉，當下完全動不了，還有一大片烏青，隨後劇組將他立刻送醫，敬業的他說：「花兩天休息就回去拍戲，但真正康復花了半年。」

監製鈴木祐介被問，選擇夢多演出的原因，他透露，選擇演員的標準有三大要素，一個是個性好，再來要活潑，第三是散發讓大家開心的氛圍，才能讓觀眾感受到正能量，大讚夢多三項都符合。《辣妹刺客3：假期殺機》28日在台上映。

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