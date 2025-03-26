《與惡2》平息拒看聲浪 孟耿如戲分遭刪減

孟耿如因老公黃子佼性醜聞風暴，事業全面停擺。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孟耿如因黃子佼持有大量未成年性影像事件，生活及事業均遭受波及，連新作《我們與惡的距離2》都被抵制，因網友認為該劇取得文化部5040萬元的製作補助，劇組還讓孟耿如演出，拒看聲浪不斷，劇組昨發聲明確定會刪減孟耿如戲分，僅留下必要演出，因孟耿如在劇中飾演男主角周渝民的老婆，戲分雖不多卻是重要角色。針對劇組決定，孟耿如經紀人截稿前未有回應。

劇組決定刪減孟耿如在《與惡2》的演出。（擷取自YouTube）

對於孟耿如參與演出《與惡2》，團隊還原選角到殺青後的過程，指出孟耿如在當初選角過程中，以自身原生家庭的生命經驗，經過2輪試戲與面談後入選，未料她戲分殺青後，黃子佼案件衍生出更嚴重的事證和訴訟，劇組重話批評：「她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果。」因此在不傷及作品及故事完整性，對她的演出做出刪減。

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也有人質疑，《與惡2》為何不能仿效《我的婆婆怎麼那麼可愛2》重拍？劇組表示，就實務面來看，現階段完全刪除孟耿如戲分或換角重拍，會面臨劇組重組的困境，不只對演員，還有場景、美術等都將造成牽一髮而動全身的影響，重拍難度極高。

《與惡2》目前仍在後製階段，團隊發聲明孟耿如確定刪減戲分，但似乎仍無法弭平網友的怒火；有網友認為劇組聲明避重就輕，堅持拒看，但也有人了解劇組的心酸，知道戲劇是一群人的創作，認為「整齣都殺青了要劇組整個重拍也太強人所難了，有譴責且刪除戲分就已經盡力了」。

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