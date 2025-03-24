Doris策展音樂祭 打造大港宇宙

閃靈團長Doris是大港開唱的策展人。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

記者潘少棠／攝影

大港開唱音樂祭今年迎來第16屆，閃靈團長「Doris」葉湘怡擔任策展人多年，率領10多位核心的工作人員扛起大小事務，受訪打趣：「跟著大港奮鬥的心得就是真的好累，我的青春都在這，還有我的膠原蛋白！」如今大港成了台灣音樂祭的頂標，更在世界各地累積好口碑，包括本屆的大港女神廣末涼子，更有愈來愈多的國際大團加入陣容。

Doris暢談與大港開唱一起奮鬥的人生經歷。 （記者潘少棠攝）

音樂祭喜迎16屆 從篳路藍縷到門票秒殺

大港開唱邁向第20個年頭，期間歷經停辦復辦以及諸多風雨，正巧與大港開唱的slogan「人生的音樂祭」意外契合。身為創辦人的Doris，回想創辦之初的甘苦，因為台灣樂迷對於音樂祭環境並不熟悉，「過程就是篳路藍縷，一開始真的都是在賠錢。」

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所幸經過團隊連年努力，大港開唱逐漸打響了名號，Doris現在以策展人的身分，看著大港一路成長，認為台灣音樂的百花齊放，對整體的環境也是很好的提升。

大港開唱音樂祭主題結合了「人生」與「音樂」。

（出日音樂提供）

樂迷眼界變廣 自由選擇各類型音樂

Doris談到，「現在樂迷可以把流行音樂的動能，移轉到看現場演出的板塊，台灣音樂類型風格多元，樂迷眼界也變廣了，而我們有不同類型的獨立音樂，音樂祭就可以呈現出最好的地方。」

Doris舉例，若是歌迷去看周杰倫、蔡依林的演唱會，觀眾大部分都是對號入座，接受台上表演者所給的一切，可是若是選擇到大港開唱，「每個人都可以是給予者，音樂祭有整天的時間，你可以自由選擇，決定想要看誰的表演，是完全創造一個能夠自由體驗的娛樂模式。」

大港開唱早在5年前開始，就創下了連年秒殺完售的紀錄，Doris也能自信道：「大港跟其他演唱會有個很不一樣的地方，就是我們創造了一種屬於自己的場域，打造成一種大港宇宙。」對於門票總是秒殺，逼得樂迷哀號：「大港沒有門票」、「為什麼要凌遲我們」，讓Doris很不好意思，感謝樂迷的全力相挺。

廣末涼子是本屆的大港女神，演出備受樂迷期待。（出日音樂提供）

廣末涼子 美日夯團接力登台

大港開唱今年除了打動日本女神廣末涼子登台，Doris也很期待來自美國的樂團The Flaming Lips以及日本樂團QURULI今年的表演，更鬆口團隊現在已在邀約明年大港的演出卡司，還得跟其他國家的音樂祭上演搶人大戰。

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