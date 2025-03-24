晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Doris策展音樂祭 打造大港宇宙

閃靈團長Doris是大港開唱的策展人。（記者潘少棠攝）閃靈團長Doris是大港開唱的策展人。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

記者潘少棠／攝影

大港開唱音樂祭今年迎來第16屆，閃靈團長「Doris」葉湘怡擔任策展人多年，率領10多位核心的工作人員扛起大小事務，受訪打趣：「跟著大港奮鬥的心得就是真的好累，我的青春都在這，還有我的膠原蛋白！」如今大港成了台灣音樂祭的頂標，更在世界各地累積好口碑，包括本屆的大港女神廣末涼子，更有愈來愈多的國際大團加入陣容。

Doris暢談與大港開唱一起奮鬥的人生經歷。 （記者潘少棠攝）Doris暢談與大港開唱一起奮鬥的人生經歷。 （記者潘少棠攝）

音樂祭喜迎16屆 從篳路藍縷到門票秒殺

大港開唱邁向第20個年頭，期間歷經停辦復辦以及諸多風雨，正巧與大港開唱的slogan「人生的音樂祭」意外契合。身為創辦人的Doris，回想創辦之初的甘苦，因為台灣樂迷對於音樂祭環境並不熟悉，「過程就是篳路藍縷，一開始真的都是在賠錢。」

所幸經過團隊連年努力，大港開唱逐漸打響了名號，Doris現在以策展人的身分，看著大港一路成長，認為台灣音樂的百花齊放，對整體的環境也是很好的提升。

Doris策展音樂祭 打造大港宇宙大港開唱音樂祭主題結合了「人生」與「音樂」。
（出日音樂提供）

樂迷眼界變廣 自由選擇各類型音樂

Doris談到，「現在樂迷可以把流行音樂的動能，移轉到看現場演出的板塊，台灣音樂類型風格多元，樂迷眼界也變廣了，而我們有不同類型的獨立音樂，音樂祭就可以呈現出最好的地方。」

Doris舉例，若是歌迷去看周杰倫、蔡依林的演唱會，觀眾大部分都是對號入座，接受台上表演者所給的一切，可是若是選擇到大港開唱，「每個人都可以是給予者，音樂祭有整天的時間，你可以自由選擇，決定想要看誰的表演，是完全創造一個能夠自由體驗的娛樂模式。」

大港開唱早在5年前開始，就創下了連年秒殺完售的紀錄，Doris也能自信道：「大港跟其他演唱會有個很不一樣的地方，就是我們創造了一種屬於自己的場域，打造成一種大港宇宙。」對於門票總是秒殺，逼得樂迷哀號：「大港沒有門票」、「為什麼要凌遲我們」，讓Doris很不好意思，感謝樂迷的全力相挺。

廣末涼子是本屆的大港女神，演出備受樂迷期待。（出日音樂提供）廣末涼子是本屆的大港女神，演出備受樂迷期待。（出日音樂提供）

廣末涼子 美日夯團接力登台

大港開唱今年除了打動日本女神廣末涼子登台，Doris也很期待來自美國的樂團The Flaming Lips以及日本樂團QURULI今年的表演，更鬆口團隊現在已在邀約明年大港的演出卡司，還得跟其他國家的音樂祭上演搶人大戰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中