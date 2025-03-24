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《人物專訪》毛祁生網紅轉戰演員 張家陞闖星河不覺累

《人物專訪》毛祁生網紅轉戰演員 張家陞闖星河不覺累毛祁生（後）、張家陞合作BL劇《獨佔接班人》培養出好交情。
（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

毛祁生與張家陞合作LINE TV BL劇《獨佔接班人》，兩人過去分別是網紅及運動員，對於轉戰拍戲有不同見解。

毛祁生曾是直播主、百萬網紅團體「在不瘋狂就等死」成員巴巴烙，他認為當演員比較辛苦，錢也沒那麼好賺，但他不後悔這決定，「我想留下作品，在我走的時候，還有人可以惦記我。」

毛祁生認為演員這個職業是被選擇的，若本身條件再好、演得再優，如沒有人脈、沒有人推，很難被看見，他分析直播主是以自己為出發點創造機會，只要夠努力，加一點運氣，成功的機會相對高，「不過當演員可以吸收到的東西更多，成就感也不一樣。」

毛祁生坦言自己從小立志成為演員，想要留下好的作品，他將人生分為三等分，「前面三分之一我要努力闖事業，再來就是要守護闖出來的事業，最後我想成為一個非常好的父親，讓子女為我感到驕傲。」

張家陞曾是田徑選手，專項跨欄，入選過亞青國手，5年前從國立體大畢業後決定轉戰演藝圈，對於闖星河，他不覺得累，認為過去田徑訓練更辛苦，且還有比賽的壓力，「田徑的訓練期非常長，可能一整個暑假都在賽前訓練，沒有太多休息時間。」

張家陞表示，運動員有許多的未知數，像是長時間訓練，結果比賽成績不理想，或是突然受傷，等於前面的訓練白費了，「但演員可以為角色做功課，可以是被訓練出來的，以目前遇到的事情來看，我覺得沒什麼事會比田徑苦。」

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