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Andy遭家寧媽提告 涉妨害名譽＆洩漏個資

Andy（左）昨客製完「百萬金牌」後，隨即收到家寧媽媽提告通知。（翻攝自IG）Andy（左）昨客製完「百萬金牌」後，隨即收到家寧媽媽提告通知。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」拆夥後鬧翻，在Andy拍片怒指前女友家寧一家奪權後，網友們紛紛在該影片下抖內，並按下訂閱給予支持，頻道也在短短2天突破百萬訂閱，目前已來到233萬訂閱；不過Andy客製完自己的「百萬金牌」後，隨即收到家寧媽媽提告違反《個資法》及妨害名譽罪的通知書，警方已通知他須在月底前到案說明。

Andy昨客製完「百萬金牌」後，隨即收到家寧媽媽提告通知（圖）。（翻攝自IG）Andy昨客製完「百萬金牌」後，隨即收到家寧媽媽提告通知（圖）。（翻攝自IG）

Andy昨分享螢幕錄影，顯示他正在輸入頻道名稱「Andy老師」製作金牌，興奮直呼：「在路上了，也太速！」反觀家寧，個人頻道訂閱數僅剩7萬，只有Andy的3%。她先前承諾將透過個人頻道說明事件原委，但至今仍未現身。

不過，Andy的百萬金牌還沒收到，一張讓人頭痛的通知書卻先一步送達，他昨曬出一張林口分局的通知書，無奈說：「帳冊還沒來，這張通知單先來了。」

據了解，家寧媽媽依《個資法》及妨害名譽罪嫌對他提告，指控他在影片中疑似洩漏家寧個資，目前警方已正式通知Andy，須於本月底前赴林口分局作筆錄。

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