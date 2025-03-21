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東京舞孃63 ANGEL登台 辣跳三振舞催票

RUMI（左起）、MIREI、PANNA、MONE昨舉辦媒體見面會，大跳兩段舞蹈催票。（新世博國際提供）RUMI（左起）、MIREI、PANNA、MONE昨舉辦媒體見面會，大跳兩段舞蹈催票。（新世博國際提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕東京舞孃63 ANGEL昨在台宣傳，為5月演出催票，4姝換上兩套華麗服裝又唱又跳，充滿魅惑風格。她們應主持人要求，希望在舞蹈加入台灣元素，但會錯意當場跳了來自韓國的「三振舞」和迷因神曲《麻辣糖葫蘆》，依舊引來全場鼓掌。

63 ANGEL結合偶像風表演、鋼管舞技，將東京夜生活娛樂體驗搬到台灣，4人用中文直呼「台灣我愛你，期待和你見面」，透露會將日文歌改成中文版獻給粉絲。RUMI說，此趟來台收到許多台粉私訊，大讚台灣粉絲很熱情。

聊到個人魅力，PANNA自招身高只有158公分，但舞台上看來有165公分，是團內「身材擔當」。MIREI大秀完美側臉，笑稱沒動手術，自爆鼻子是因幼稚園盪鞦韆時不慎傷到，從此變得很挺，意外獲得很多稱讚。

63 ANGEL首次台北公演將於5月29日起在西門町WESTAR展開，購票可洽新世博國際臉書。

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