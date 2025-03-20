蔡淑臻噤言女外科2 隔空為朱軒洋加油

蔡淑臻被問到《村裡來了個暴走女外科》第二季相關進度，坦言被下封口令。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡淑臻昨出席保養品牌代言活動，不免俗被追問她參與製作並主演的夯劇《村裡來了個暴走女外科》第二季進度，因第一季男主角朱軒洋和被傳出第二季男主角名單之一的王大陸接連爆出負面新聞，讓該劇選角命運多舛，蔡淑臻為難表示：「最近新聞腥風血雨，我被下了封口令。」但她透露日前公視預算被砍確實有間接影響拍攝進度。

朱軒洋（右）演出魏如萱MV，因深情男角色遭網友留言怒轟，前搭檔蔡淑臻幫他打氣。（好多音樂提供）

而朱軒洋去年因劈腿沉潛1年，近日演出魏如萱MV裡的深情男卻挨譙，網友認為「劈腿還演深情男，太衝突」，蔡淑臻則幫腔：「就是因為多情、深情，之前才會發生那件事（指劈腿），演員就是情感比較豐富的動物，加上他很年輕，不知道該怎麼處理這種事。」

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會擔憂新戲找朱軒洋演出遭抵制？她想了一下回：「希望不要，不管他未來會不會參與，希望他可以好好的。」還隔空向朱軒洋喊話：「加油啊！小朱！」

此外，蔡淑臻和小12歲的圈外男友交往1年，白色情人節當天也是她50歲生日，男友送了鮮花、圍巾，還請吃大餐，至於是否計畫結婚？她直言「還沒到那一步，專注在當下即可」，並說雖然11年前就凍卵，如今已不打算使用，因她確定自己不想要有小孩。

她透露對方是理工直男，生活型態差很多，指出男友不太注重居家環境、個性不拘小節，像是平常出門不打扮，進門襪子就脫在地上等，交往之初她還教男友摺衣服，彷彿「老媽子」上身。

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