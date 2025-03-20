李千娜糗陳奕自肥 10年長情終到手

羅宏正（左起）、吳思賢、周予天、石知田、邱偲琹、李千娜、陳奕、張立昂、孫沁岳和林輝瑝帶著《男公館》參與香港國際影視節。（達騰娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳奕率領新影集《男公館》演員張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天及李千娜、監製張正芬及辛誌諭等人參與「香港國際影視展」的臺灣星光發布會，大夥一抵達香港機場就被大批粉絲接機包圍，還有粉絲特別從加拿大趕到，讓他們深受感動，張立昂喊話：「我們會再來，期待在海外舉辦見面會！

《男公館》已開拍1個月，其中李千娜對戲最多是陳奕，10年前他們就曾合作戲劇《失去你的那一天》，她當時覺得陳奕是個寶藏，這回再度合作，完全不用磨合，她還開玩笑稱陳奕10年前在劇中追不到她，「10年後自己擔任製作人『自肥』，終於在戲裡追到我！」

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其他演員也有各自的感情線，周予天和羅宏正第一次合作，靠彼此幽默感來拉近距離，羅宏正印象最深的是2人有場戲在車上拍，「我們一起在車上度過風雨交加的8小時。」而石知田與邱偲琹則走純愛路線，石知田坦言戲外的自己對感情一直很理性，為了戀愛腦的角色，特別找了總沉浸在感情的好友聊天。

此外，陳奕首度擔綱製作人兼演員，提到目前具挑戰性的莫過於體態管理，他從開拍前至今，體脂已降低12，體重減輕13公斤，自豪現在的身材可說是人生巔峰，而體脂只有8的吳思賢為了劇情特別接受拳擊訓練，身形更是緊實。

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