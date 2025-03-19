Olivia Marsh快閃演出 驚豔台式美味

澳韓混血創作新星Olivia Marsh首度來台行程緊湊，直說希望下次可以再來台自由行。（華納音樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕澳韓混血創作新星Olivia Marsh為韓國夯團NewJeans（改名後為NJZ）成員Danielle親姊姊，她昨首度訪台宣傳個人首張EP《Meanwhile》，同時舉辦快閃演出，雖然行程短暫，但她透露有抓緊時間品嚐許多在地美食，直呼「美味程度破表！」

Olivia表示，《Meanwhile》就像一份自傳，專輯中5首歌曲皆由她親包辦詞曲創作，「每首歌曲皆源自我的真實生活，透過音樂記錄成長與自我探索的旅程。」她說大學畢業後本來只想成為一名音樂創作人，沒想到一次製作音樂的過程中，被唱片公司總監發掘，在對音樂的熱愛驅使下，她決心成為創作歌手，將自己的音樂帶給更多人。

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提到妹妹Danielle，Olivia說姊妹倆從小感情就很好，如今雖然都成為幕前歌手，但彼此能夠互相支持，讓她感到非常幸福。她對藝術十分感興趣，也有聽聞台灣有許多知名的博物館與美術館，無奈行程緊湊，讓她十分惋惜，並表示「下次一定要帶媽媽來逛美術館！」

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