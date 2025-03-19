Tyson Yoshi籌備婚禮燒850萬 王陽明送金鏟子預祝早生貴子

Tyson Yoshi（右）舉辦發片記者會，王陽明送上一把「金鏟子」。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港歌手Tyson Yoshi昨天舉辦發片記者會，車友王陽明現身站台，送上了一把「金鏟子」，祝福求婚成功的他早生貴子，對此，Tyson Yoshi大方回應：「我想拚個『雙胞胎』，最好一次完成。」

喜事不斷的Tyson Yoshi推出新專輯《Rocket 666》，他去年求婚成功，7月要跟未婚妻至義大利舉辦浪漫婚禮，包括婁峻碩、焦凡凡、派偉俊等星友都會到場見證幸福。

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Tyson Yoshi表示：「大部分都是以未婚妻Christy的想法為主，也讓她一手張羅大小事。」至於籌備婚禮目前花了多少錢，Tyson Yoshi招認已經燒了港幣200萬（台幣近850萬），「我有設一個門檻，目前這個數字已經『壓線』，要控制預算。」

Tyson Yoshi透露，未婚妻希望辦完婚禮再來拚生孩子，忍不住開玩笑抱怨：「她最近都在躲我。」言下之意近來都暫時「停機」，笑認只能靠看A片發洩。

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