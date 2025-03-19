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娛樂 最新消息

孫淑媚動念凍卵 憂心沒對象生子機率零

孫淑媚自曝單身9年，曾動念凍卵生子。（齊石傳播提供）孫淑媚自曝單身9年，曾動念凍卵生子。（齊石傳播提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台語金曲歌后孫淑媚去年和鍾欣凌、丁寧合作公視台語台新戲《拜六禮拜》，看到兩人和經紀人相處融洽，主動把戲劇約簽給她們公司，成為同門師妹。她受訪時提到雖然入行快30年，對戲劇圈依舊一知半解，過往戲劇邀約都靠劇組私訊社群或是透過電子郵件聯繫，頗為老派，她笑說如果只有拍戲會餓死，因她只注重劇本喜歡與否，不在乎片酬。

丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚合作《拜六禮拜》，戲裡戲外感情都很好。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚合作《拜六禮拜》，戲裡戲外感情都很好。（華視、公視台語台提供）

她之前飾演的角色重複性頗高，很擔心被定型，透露先前導演鄭文堂想找她演《鹽水大飯店》的媽媽，也就是後來方文琳的角色，她當時認為自己好像一直演類似角色，試鏡時故意穿著年輕裝扮，讓導演一看到就搖頭。

而她在《拜六禮拜》中和連晨翔有床戲，從房門吻到床上已是她演戲以來最大突破；戲外的她單身9年，曾動念凍卵生子，因AMH指數（預測生育能力的重要指標）偏低，醫生告誡她沒有對象，光是凍卵意義不大，生子機率趨近於零，讓她喪氣，心想：「我不能生。」

她提到自己個性很宅，放假大多時間都待在家追動漫、追劇，像是她的理想型是動漫《間諜家家酒》安妮亞的爸爸，二次元的「求偶條件」讓眾人哭笑不得。作為「單身貴族」，她早就寫好遺囑，提到過去看到高以翔、「小鬼」黃鴻升接連猝逝，遺囑已擬定，一部分財產給爸媽，其他的會捐贈給公益基金會。

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