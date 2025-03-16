《猜猜我是誰解謎》謝沛恩小一就愛表演 15歲被名導相中

謝沛恩不擔心被貼上星二代標籤，認為心態很重要。（記者王文麟攝，服裝提供：Self-Portrait）

記者李紹綾／專訪

謝沛恩小時候有著濃眉大眼，模樣十分可愛，她常跟著媽媽賴佩霞上通告錄影，國小一年級開始有表演慾，但不會在同學面前展現，她笑說：「我如果看了一本有趣的書，會想表演給爸媽看，在家裡跟他們說『你們是我的觀眾，我要表演給你們看』。」或許這就是與生俱來的表演本能。

賴佩霞非常疼愛謝沛恩，且支持女兒嘗試各種挑戰。（謝沛恩提供）

★想學舞被迫習武 25歲參加搏擊賽

謝沛恩談到，童年被媽媽強迫學習武術，柔道、跆拳道、泰拳她都接觸過，坦言：「我一開始很想學舞蹈，但媽媽一直灌輸我一個觀念『女生要懂得保護自己』。」她25歲送自己的一個生日禮物，就是去參加業餘綜合搏擊賽，因為想體驗在八角籠裡拚鬥的氛圍，「當一個演員，如果有想嘗試的事情，那就可以去試試看，當做一個很好的學習養分。」

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謝沛恩是愛笑的漂亮寶貝。（謝沛恩提供）謝沛恩小時候活潑可愛。（謝沛恩提供）

謝沛恩15歲時跟著媽媽去參加黃仲崑的婚禮，她發現坐在後方的導演王小棣一直盯著她，後來王小棣就過來問她：「有沒有想演戲？」就在不會說中文及不知演戲是什麼的情況下，她沒考慮就回答：「Of course！」賴佩霞也贊同女兒的決定，「我媽很鼓勵我們，想嘗試什麼都OK。」

謝沛恩（右）和媽媽賴佩霞、妹妹的感情非常好。（謝沛恩提供）謝沛恩（右）小時候常跟著媽媽去錄影，在攝影棚與林志穎合照。（謝沛恩提供）

★媽媽賴佩霞鼓勵試鏡 一試成女主角

謝沛恩抱持著「那就試試看」的心態，參加了《波麗士大人》試鏡，沒想到竟拿到女主角的演出機會，而且還要超齡演出，對猶如一張白紙的她來說無疑是一大挑戰，「角色要從18歲演到28歲，籌備期我才15歲，開拍的時候我也只有16歲。」

初入劇組，謝沛恩立刻被震撼教育，她說：「第一天一直NG，壓力真的好大，也覺得很挫折，情緒對我來說很容易，最讓我懊惱的就是台詞，因為台詞一大堆，我也不知道自己在講什麼。」她一路跌跌撞撞，慢慢熬過這段又菜又痛苦的撞牆期。

對於常被冠上「星二代」、「賴佩霞的女兒」的標籤，謝沛恩不覺得有壓力，反倒認為是件好事，「要看自己的心態，如果要變成負面，也是可以變得很負面；要說是優勢，也是有一定的優點。」

謝沛恩被媽媽叮囑「要保護自己」，從小學習武術。（記者陳奕全攝）

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