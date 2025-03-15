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《人物專訪》「筋肉老爸」小煜路邊鬆一下！ 招了被辣妻列管

小煜目前除了實境節目還有舞台劇演出，直呼想找機會與老婆兩人世界。（記者王文麟攝）小煜目前除了實境節目還有舞台劇演出，直呼想找機會與老婆兩人世界。（記者王文麟攝）

記者林欣穎／專訪

「小煜」楊奇煜拍攝公視全新實境節目《不在我的世界當勇者》，與胡宇威、大霈、小煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫和超認真少年擔綱主持，小煜提到因為節目的關係與喜劇演員喬瑟夫變成好友，喬瑟夫還帶著他到信義區體驗戶外酒吧，讓小煜直呼開了眼界，不過也笑說因為太晚回家，喬瑟夫還被老婆列入「黑名單」。

小煜深山住10天 解封露天開喝頭一回

小煜在節目中與主持群們一起待在深山住了10天，接受各種競賽挑戰包含密室逃脫、泥濘角力戰、傳統射箭、鋸木、擲矛等，眾人在朝夕相處下培養出深厚的革命情感，小煜也在節目中與喬瑟夫結下好交情，「我跟他的講話方式有點像、還有類似的笑點，有時候我們睡覺前會一起小酌，感情就有變好，跟他算『酒咖』。」

小煜更爆料有次喬瑟夫說要帶他「體驗年輕人喝酒」，約了前往信義區戶外酒吧，小煜坦言以前從不會在公眾場合喝酒，這對他來說是很新鮮的體驗，「我那個年代都是在包廂喝，對我們那一代來說，這樣（路邊喝酒）有點像流浪漢，但現在的人就很習慣，那次和喬瑟夫一起很開心，喝到2、3點吧，『地方爸爸』很需要放鬆一下，結果回家後我老婆就說下次不准跟他（喬瑟夫）出去了，哈哈！」

工作健身排滿滿 喊話只想跟老婆兩人世界

擁有好身材的小煜，常在節目上大秀結實肌肉，不過他坦言要逼自己喜歡健身很難，首先要找到健身時不會無聊的方法，像是邊聽Podcast、看球賽等，邊運動還能邊接收新知，這也是他運動能持之以恆的方式。

如今小煜除了有棒棒堂成員合體的實境節目《來吧！哪裡怕》要拍攝外，還要演出舞台劇《三個傻瓜》，坦言陪家人的時間所剩無幾，幾乎只有早上叫家人們起床的時候才有短暫的相處時間，育有雙寶的他，也說很希望能挪出空檔安排旅遊放鬆一下，「我跟老婆而已，我想要兩人世界。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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