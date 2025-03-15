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娛樂 最新消息

隋棠避談黃子佼 嘆孟耿如兩難

隋棠（左）和鳳小岳在戲裡飾演情侶。（記者陳奕全攝）隋棠（左）和鳳小岳在戲裡飾演情侶。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼陷「#MeToo」風暴並手握大量未成年性影像，遭到全民抨擊，隋棠是演藝圈開第一槍宣告封殺黃子佼的人，她昨出席新戲《歡迎光臨 二代咖啡》首播記者會，被問及黃子佼曾想復出演藝圈一事，鳳小岳先幫她擋話題，接著又被追問孟耿如因此導致新戲《我們與惡的距離2》遭觀眾抵制，隋棠沉思了10秒，幽幽表示：「我真的覺得她的身分很兩難。」

她提到「任何一個人如果突然知道身邊的人是這樣的面相，都會很震驚」，同為人母，是否心疼孟耿如？她嘆了口氣表示：「可以理解。」至於曾國城和徐乃麟日前逆風替黃子佼說話，引發眾怒，她則認為2人應該沒機會了解判決書的內容，才講出這樣的回應。

鳳小岳太帥隋棠尪急宣示主權

隋棠和鳳小岳是第一次合作戲劇便飾演情侶，她提到鳳小岳太帥，曾導致老公Tony沒有安全感。她指出老公愛衝浪，鳳小岳也常陪老婆衝浪，兩家人就會在海邊遇到，有一次她和鳳小岳在沙灘聊天，原本在衝浪的Tony看到後躍然從海中起身，默默繞到她身旁宣示主權，後來還問她「這是誰」，隋棠笑說：「難得聽到老公誇獎一個男生『真的是個大帥哥』。」

夏于喬在國外跌下樓梯，左腳腳踝韌帶斷裂。（記者陳奕全攝）夏于喬在國外跌下樓梯，左腳腳踝韌帶斷裂。（記者陳奕全攝）

夏于喬跛腳現身謝老公把屎把尿

此外，夏于喬以左腳跛腳造型上陣，原來她日前到歐洲參與荷蘭亞洲影展，先和導演老公林書宇到比利時度過兩人時光，第三天就從樓梯摔下來，導致腳踝韌帶斷裂。

她直呼夫妻倆患難見真情，受傷期間，老公替她把屎把尿，還背她上二樓洗澡。接著話鋒一轉，因林書宇大她9歲，原本她打算老公未來若老了，就找個看護照顧他，但經過這次被老公「費心呵護」，已改變主意，她表情認真地說：「我以後會推他去曬太陽，他太偉大了。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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