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林逸欣迷上匹克球 發球卡關待克服

林逸欣近期迷上匹克球，覺得容易上手。（鑫羽工作室提供）林逸欣近期迷上匹克球，覺得容易上手。（鑫羽工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣最近開始接觸源自於美國西雅圖，在美國也很盛行的匹克球運動，之前在《全明星運動會3》也曾把匹克球加入比賽項目，親自體驗後林逸欣發現：「同場很多小孩和長輩也在打，算是老少咸宜的運動。」

林逸欣迷上匹克球 發球卡關待克服林逸欣認為匹克球是老少咸宜的運動，希望能克服發球難關。
（鑫羽工作室提供）

前幾年在疫情開始後，林逸欣固定運動的機會就少了，最近則因匹克球重新找到運動樂趣，在朋友的介紹下開始接觸，體驗課程後發現沒那麼難上手。

匹克球曾被《時代》雜誌封為「美國境內最具潛力運動」，談到實際體驗，林逸欣說：「滿容易上手，結合桌球、網球、羽球規則，但球比較大顆，板子也比桌球拍大，很有運動的感覺，但又不太會有運動傷害。」

林逸欣說她首次學會匹克球的打球、發球，就可以雙打對戰，「平常想動一動的可以試試看。」雖然已有對戰經驗，但她坦言：「最大困難是發球，小時候打桌球很容易打到斜對角，但匹克球場地如羽球場般大，要把球打到斜對角，距離有點大，發球常跨不過難關，我還要多練習。」

除了抽空運動，林逸欣參與的音樂劇《腦內失控的iTunes》，4月12日也將到新竹縣政府文化局演藝廳演出。

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