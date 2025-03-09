藝起發光挺過低潮 宋逸民學習拿捏分寸

吳東諺（左起）、宋逸民、陳維齡、白家綺和張文綺前晚出席藝起發光教會感恩餐會。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由宋逸民、陳維齡夫妻主理的「藝起發光」教會前晚舉辦感恩餐會，近5年來首度邀請媒體參與，現場眾星雲集，宋達民、張文綺和吳東諺、白家綺夫妻等藝人都親臨現場。宋逸民感謝老婆當初一肩扛起家庭經濟重擔，支持他走蒙福之路；至於2年多前的風波，他表示現在與藝人相處更懂拿捏分寸。

2022年藝起發光教會風波不斷，爆發小甜甜換角爭議，在小甜甜與老公宋晉賢離婚時，宋逸民發聲明指小甜甜在面對私生活生命有極大的狀況，接著又有昔日藝人教友、名嘴跳出來指控教會情勒、逼人奉獻等多項罪狀，引發各界關注。

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被問到2年多前的風波，宋逸民罕見鬆口，表示當初之所以選擇保持沉默，是因為無論怎麼回應都可能會傷害到某些人，「我們給回應的時間確實太慢，一開始就是覺得，怎麼講都會傷害到人。」

宋逸民當時曾焦慮到體重驟減，心臟舊疾也發作，如今挺過低潮，教會逐步回歸正軌，他特別感恩給予過幫助的每一位。至於與藝人的相處方式，他說現在更懂得拿捏分寸，會給予對方更多空間，並在適當時機收手，與陳維齡也還在學習如何更妥善地處理各種事情。

夫妻倆暌違多年再度公開同框，陳維齡說他們感情一直都很好，這句話瞬間觸動了宋逸民的心，他真情流露說：「我沒有她不行，我當時出來做牧師、服事，完全沒有賺錢，賺錢就變成她的工作。」坦言教會現在能如此順利，大部分要歸功於愛妻的支持與付出，現在很尊敬對方。

宋逸民的大兒子駿哥目前在英國實習，在當地擔任中學老師，輔導需要幫助的學生，確定延1年畢業，夫妻倆對兒子未來發展相當樂觀並給予支持，親子關係良好。

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