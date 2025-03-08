「佩甄尪」6診所年收破億 婉拒藝人合資免傷友情

佩甄（左）為老公王祚軒醫美診所站台。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／新竹報導〕女星佩甄與醫師老公王祚軒結婚多年，育有一對兒女，夫妻感情甜蜜，昨佩甄為老公新開的醫美診所站台，夫妻倆如今手握6家醫美診所、年營業額破億，不過佩甄說老公依然很節儉，太貴的東西如果沒有打折會買不下去，兩人約會時還騎公共自行車去看電影，不過他不會管佩甄買名牌包，之前耶誕節還送了老婆60萬的包、相當愛妻。

王祚軒15年來拓店至6間，下個月台中的診所也將開幕，笑說是因為客戶抱怨回診不方便，所以才在各地越開越多間，透露不少男性客人會到診所做增大手術，至於自己是否曾動念「升級」？一旁的佩甄秒回不用，對老公相當有自信。

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夫妻倆經營醫美診所有聲有色，去年年終更發出900萬，被問到是否有藝人想與他們合資，王祚軒坦言有不少，但最怕合作後傷了朋友間的感情，佩甄也說，之所以診所擴張得比較慢就是因為都是夫妻倆在做，「如果大家拿錢投資當然會很快，但管理上就會有困難。」

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