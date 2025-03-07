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連炳發台灣街拍露胸肌 張鈞甯笑揭傷口難護理

連炳發台灣街拍露胸肌 張鈞甯笑揭傷口難護理張鈞甯（左）和連炳發劇中一起行醫，有曖昧情，戲外卻是耍寶同伴。
（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯、「越南影帝」連炳發、楊一展和黃大煒等人昨出席公視新影集《化外之醫》首映會，張鈞甯戲裡和連炳發有曖昧情，她自嘲其實是「Funny CP」，因兩人在片場都互虧，玩笑不斷，讓連炳發甚至求饒：「大家都欺負我。」

張鈞甯指出連炳發胸肌超大，拍戲前，所有女性工作人員看了他IG的胸肌裸照眼神發光，有場她幫連炳發治療胸前傷口的戲，她直呼：「擦傷口時很不平整，因為都是肌肉，合理嗎？」一旁「爆花」蔡亘晏眼神也離不開肌肉，還打趣說：「人生不容易，要挑一些崎嶇的路走。」

下戲後，張鈞甯還虧連炳發來台灣到處街拍，「他應該比我還熟台北，每次來都街拍，說要拍出胸肌的新高度。」惹得現場哈哈大笑。

該劇2年前拍完，張鈞甯希望趕快拍第二季，怕長相差太多不連戲，被製作人虧「是不是要懷孕了」，她連忙否認，並稱和馬來西亞導演柯汶利還沒「婚」頭。她在戲裡飾演媽媽，戲外雖然還沒小孩，但有7歲的外甥女，她說：「我能感受到小孩跟我相互依賴的親密度。」

黃大煒首度演出影集，期許自己能拿下金鐘新人獎。（記者陳奕全攝）黃大煒首度演出影集，期許自己能拿下金鐘新人獎。（記者陳奕全攝）

60歲黃大煒影集處女作獻《化外之醫》 嗨喊敲金鐘

此外，《化外之醫》是60歲黃大煒的影集處女作，他接演這齣戲的最大功臣是經紀人女友Vicky，不斷告知他有角色找上門，他都拒絕，後來女友雙手合十求他，他才點頭答應，打趣說「女友氣到離家出走5次」，但演完後大呼過癮，還喊話金鐘評審看看他的表現，期待拿金鐘60的戲劇新人獎。

黃大煒事前花了很多時間背好英文台詞，沒想到一到片場，導演竟跟他說「你講廣東話」，讓他哀嚎「像是被丟進火爐裡」。而他今年原本要和方大同合體開唱，對方上月過世，談及此事，他難掩遺憾，感嘆人生無常，表示：「非常欣賞他，他會很多不同樂器，很傷心，他留了很多很棒的音樂給大家。」

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