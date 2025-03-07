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娛樂 最新消息

韓團LUCY下月來台開唱 EXO舞王KAI積極回歸7月登北流

「LUCY」成員趙元祥（左起）、辛禮贊、崔庠燁在海外人氣狂飆。（網銀國際影視提供）「LUCY」成員趙元祥（左起）、辛禮贊、崔庠燁在海外人氣狂飆。（網銀國際影視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國歌手在台人氣旺，先後抵寶島會粉絲，包括大勢樂團LUCY、EXO成員KAI都將海外演出重心放在台灣，引起粉絲熱議。

LUCY成軍5年，去年首次舉辦世界巡演，在亞洲、北美等城市掀起熱潮，今年他們將首場海外演唱會獻給台灣，4月18日將於Zepp New Taipei舉辦專場演出，消息公開後，社群引來破萬人迴響。

LUCY由辛禮贊、崔庠燁、趙元祥與申光一組成，每位成員都有堅強創作實力，展現多元化的音樂風格；由於鼓手兼主唱申光一入伍中，將缺席本次台灣巡演，其他三人則承諾會加倍努力，為台灣樂迷帶來難忘的夜晚。

KAI將於7月來台展現舞王魅力。（翻攝自X）KAI將於7月來台展現舞王魅力。（翻攝自X）

KAI於2月退伍，號稱「EXO舞王」的他積極回歸演藝事業，公司SM娛樂昨公開KAI於5月展開亞洲首次solo巡演，於7月12日在台北流行音樂中心演出；台灣主辦單位昨轉發相關資訊證實好消息，喊話「愛麗」們（EXO粉絲名）7月見。

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