娛樂 最新消息

中國YTR爆于朦朧媽媽「尋短送醫搶救後離世」 掀內幕：自盡或被滅口

于朦朧墜樓案陰謀論在網路瘋傳。（翻攝自微博）于朦朧墜樓案陰謀論在網路瘋傳。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月11日墜樓身亡，雖然警方強調是意外墜樓，她母親也用工作室網站發聲明說兒子是酒醉後墜樓，但疑點重重，案件真相至今仍未明朗。近日又傳出于朦朧母親可能已經離世的消息，主要來自於中國YouTuber「老燈」爆料于朦朧的母親疑似尋短送醫搶救後離世，消息引發網友高度關注。

于朦朧墜樓身亡5天後，他媽媽在工作室微博發布聲明，提到愛子是因為飲酒意外才墜樓，不過中國YTR「老燈」發布的最新影片，指出于朦朧母親在日前「被輕生」送醫，最終因為搶救無效離世，老燈強調此則死訊經由多方管道證實，在影片中他也質疑恐怕是被暗害。

中國YouTuber「老燈」爆料于朦朧的母親疑似尋短送醫搶救後離世。（翻攝自YouTube）中國YouTuber「老燈」爆料于朦朧的母親疑似尋短送醫搶救後離世。（翻攝自YouTube）

于朦朧母親離世一事傳開後，立刻在網路上掀起議論，有人質疑爆料消息的真偽，也有人提到于朦朧母親據傳早被大咖女星楊冪接去照顧了，眾說紛紜。事實上，于朦朧離世以後，網路上流傳生前遭到虐待，以及直播中曾出現求救手勢等，甚至還有被虐音檔以及影片曝光，但仍無直接證據能夠證明于朦朧的死亡真相。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。

