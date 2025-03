何超儀與老公陳子聰熱舞放閃。(Drill Team提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕「何超」何超儀是何超與海膽仔樂團的主唱,熱愛搖滾的她日前與黃貫中、嘻哈團體大懶堂以及廿四味攜手在倫敦開唱,特別選唱大S為她填詞的歌曲《章魚黑洞》,感性把此曲獻給已逝好友,令現場觀眾動容。

演唱會由廿四味打頭陣,何超儀的老公陳子聰是團員,近年身體欠佳的他,康復後首度亮相,又唱又跳帶來《Do or Die》、《Hong Kong Kowloon》、《Hot in the 852》等歌曲,霸氣回歸舞台。

請繼續往下閱讀...

搖滾傳奇黃貫中以氣勢磅礡的吉他演奏登場,充滿感觸說道:「見到好多熟悉的面孔,我們剛剛在後台還說,感覺就像回到高山劇場一樣。」

為了這次的演出,何超與海膽仔選唱一連串熱血歌單,唱到《Chilling & Blazin》時,陳子聰跟著廿四味再度登台,何超儀與陳子聰也在舞台上共舞,浪漫相擁放閃。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法