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奧斯卡97 安德烈波帝守住最年輕影帝紀錄 麥琪打敗黛咪摩兒封后

安德烈波帝憑《粗獷派建築師》二度封帝，直說希望證明自己仍值得演出有意義的重要角色。（法新社）安德烈波帝憑《粗獷派建築師》二度封帝，直說希望證明自己仍值得演出有意義的重要角色。（法新社）

〔記者許世穎、鍾志均／綜合報導〕97屆奧斯卡帝后正式出爐，51歲的安德烈波帝憑《粗獷派建築師》擊敗29歲勁敵《巴布狄倫：搖滾詩人》的「甜茶」提摩西夏勒梅二度封帝，也成功守住29歲憑《戰地琴人》寫下的「史上最年輕稱帝」紀錄；25歲的麥琪麥迪遜則以《艾諾拉》力壓出道45年的黛咪摩兒，搶下奧斯卡影后，首次入圍就獲獎。

麥琪麥迪遜憑《艾諾拉》擊敗強敵黛咪摩兒，順利奪下奧斯卡最佳女主角。（美聯社）麥琪麥迪遜憑《艾諾拉》擊敗強敵黛咪摩兒，順利奪下奧斯卡最佳女主角。（美聯社）

安德烈波帝在片中飾演於納粹大屠殺中倖存的匈牙利裔猶太建築師，上台領獎在致辭接近尾聲時，大會開始播放音樂，試圖提醒他結束發言，當場表示：「我快講完了，請把音樂關掉，我以前做過這件事，謝謝大家。這不是我的第一次，但我會儘量簡短。」

影帝安德烈波帝（左起）、新科影后麥琪麥迪遜、女配角柔伊莎達娜、男配角基倫克金開心拿著小金人合影。（路透）影帝安德烈波帝（左起）、新科影后麥琪麥迪遜、女配角柔伊莎達娜、男配角基倫克金開心拿著小金人合影。（路透）

安德烈波帝感性表示，再次獲獎象徵「一次重新開始的機會」，希望自己能證明，即使20年後，他仍然值得演出這些「有意義且重要的角色」。他說再次站在這裡，戰爭、壓迫、反猶太主義、種族主義與社會排擠所留下的持久創傷及影響仍存在，「我祈禱這個世界能夠更健康、更快樂、更具包容性。我相信，如果歷史能教會我們任何事，那就是提醒我們，絕不能讓仇恨肆無忌憚地蔓延。」

本屆影后戰況膠著，原先黛咪摩兒以《懼裂》先後奪得金球獎影后、評論家選擇獎、美國演員工會獎最佳女主角，麥琪則在英國奧斯卡封后，聲勢急起直追，最終抱走奧斯卡影后，成為昨一大驚喜。

麥琪麥迪遜感動說：「雖然我在洛杉磯長大，但我一直覺得好萊塢很遙遠，今天能站在這裡真的很不可思議。」除了致意全天下的性工作者，不忘向其他入圍者們致敬，高呼深感榮幸，也是夢想成真。

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