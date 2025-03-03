台灣紀錄片《由島至島》 沖繩環太電影節獲兩大獎

《由島至島》導演廖克發透過視訊發表感言，開心電影拿下兩獎。（沖繩環太電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第二屆沖繩環太平洋國際電影節前天頒獎，導演廖克發執導的台灣紀錄片《由島至島》榮獲評審團獎、觀眾票選獎共兩獎，成為本屆大贏家，秘魯電影《我的朋友草泥馬》獲頒最佳影片。

本屆由菲律賓名導布里蘭特曼多薩領軍，率評審團成員鹿特丹影展選片人克莉絲汀娜阿申布倫內洛娃、日本作曲家半野喜弘、紐西蘭製片人馬力歐高阿、日本演員渡邊真起子等人共同評選最終獎項。

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台灣紀錄片《由島至島》榮獲評審團獎和觀眾票選獎。（沖繩環太電影節提供）

《由島至島》挖掘台灣二戰期間的隱藏記憶，繼去年獲得台北電影獎百萬首獎、金馬獎最佳紀綠片後，今年則在沖繩環太平洋國際電影節大放異彩。

導演廖克發透過影片表達感謝，他回憶進行影片訪談時，曾遇上經歷二戰的長者給予極大鼓勵，從此決定要繼續投入創作，很開心電影在沖繩獲獎。

最佳影片秘魯電影《我的朋友草泥馬》，以一名原住民男孩的視角看待大人們面臨的開發抗爭，童趣中帶有諷刺與苦澀，獲評審團一致認可。

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